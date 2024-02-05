Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Jaguaré

Suspeitos de matar mulher a tiros na frente do filho são presos em Linhares

Damiana Conceição dos Santos foi morta a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no dia 7 de outubro de 2023; o filho dela, de apenas 12 anos, presenciou o crime

Publicado em 05 de Fevereiro de 2024 às 18:18

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 fev 2024 às 18:18
Suspeitos de matar mulher a tiros dentro de carro são presos em Linhares
Os dois homens, de 30 e 49 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Os dois suspeitos, de 30 e 49 anos, de matarem uma mulher a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, no dia 7 de outubro de 2023, foram presos durante uma operação da Polícia Civil realizada nos bairros Nova Esperança e Planalto, em Linhares, na noite da última quarta-feira (31). A vítima, identificada como Damiana Conceição dos Santos, foi morta na frente do filho, de apenas 12 anos.
Segundo a corporação, o primeiro alvo da operação foi localizado em casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares. Em seguida, os policiais se deslocaram para o bairro Planalto e efetuaram a prisão do segundo envolvido. De acordo com a polícia, o homem ainda tentou fugir quando percebeu a presença policial, mas foi contido e preso.
Os dois homens foram encaminhados à autoridade policial e levados ao sistema prisional.

Relembre o crime

Damiana Conceição dos Santos foi morta a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no dia 7 de outubro de 2023. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em outro veículo, se aproximaram e atiraram. O filho dela, uma criança de 12 anos, presenciou o crime.
O motorista do carro em que a vítima estava informou à PM que a mulher vinha do Centro de Jaguaré, onde fez compras, e já em Fátima pediu para parar na frente da casa de uma amiga para que o filho buscasse roupas. Os criminosos surgiram logo em seguida e atiraram.
Damiana teve a morte confirmada no local. O motorista e a criança não ficaram feridos. A motivação do crime não foi revelada. 

Veja Também

Suspeito é preso após criar 'loja virtual' para vender armas de fogo no ES

Corpo é achado coberto com lençol em plantação de bananas em Jaguaré

Homem morre após carro ser alvejado por tiros em Cariacica

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Jaguaré Linhares Polícia Civil
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ramon Mapelli
Justiça decreta prisão de namorado de jovem que morreu em acidente na Leste-Oeste em Cariacica
Imagem de destaque
Aniversário da CBN Vitória: acompanhe programa especial Fim de Expediente no ES
Retirada de concreto instalado em obra na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha
Concreto recém-instalado é retirado de obra de corredor de ônibus em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados