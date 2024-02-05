Suspeitos de matar mulher a tiros na frente do filho são presos em Linhares

Os dois homens, de 30 e 49 anos, foram presos durante uma operação da Polícia Civil em Linhares Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Segundo a corporação, o primeiro alvo da operação foi localizado em casa, no bairro Nova Esperança, em Linhares. Em seguida, os policiais se deslocaram para o bairro Planalto e efetuaram a prisão do segundo envolvido. De acordo com a polícia, o homem ainda tentou fugir quando percebeu a presença policial, mas foi contido e preso.

Os dois homens foram encaminhados à autoridade policial e levados ao sistema prisional.

Relembre o crime

Damiana Conceição dos Santos foi morta a tiros dentro de um carro na comunidade de Fátima, em Jaguaré, no dia 7 de outubro de 2023. Segundo informações da Polícia Militar, os suspeitos estavam em outro veículo, se aproximaram e atiraram. O filho dela, uma criança de 12 anos, presenciou o crime.

O motorista do carro em que a vítima estava informou à PM que a mulher vinha do Centro de Jaguaré, onde fez compras, e já em Fátima pediu para parar na frente da casa de uma amiga para que o filho buscasse roupas. Os criminosos surgiram logo em seguida e atiraram.