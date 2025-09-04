Noroste do ES

Suspeitos de matar empresário em Colatina são presos no Amazonas

Investigados teriam atuado na morte de Ibraim Cassaro, de 43 anos, em 22 de fevereiro de 2024 no bairro Novo Horizonte, em Colatina

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:56

Édipo Ferreira de Moraes e Carlos Henrique Keller Batista foram presos no Amazonas Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Dois suspeitos de participar do assassinato de um empresário e de tentar matar o irmão dele em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram presos na zona rural de Canutama, no estado do Amazonas, no Norte do país. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4), mas as prisões ocorreram no dia 17 de julho. Os investigados foram identificados como Édipo Ferreira de Moraes, conhecido como "Gordinho" de 37 anos, e Carlos Henrique Keller Batista, de 33 anos.

Os dois fugiram de carro para os Estados de Rondônia e Amazonas após participarem da morte de Ibraim Cassaro, de 43 anos, em 22 de fevereiro de 2024 no bairro Novo Horizonte, em Colatina. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município, delegado Deverly Pereira Júnior, a motivação estaria ligada a desentendimentos comerciais que as vítimas, empresários atuantes no ramo da comercialização de café, teriam tido com terceiros.

As investigações confirmaram o envolvimento dos investigados e constataram que o crime se tratava de uma emboscada. Além disso, a ação criminosa teria sido minuciosamente planejada, com uso de três veículos para diferentes funções. Um deles, um Chevrolet Cruze branco que havia sido roubado meses antes, foi abandonado e incendiado em um cafezal, localizado na zona rural entre as cidades de Colatina e Marilândia, para apagar rastros.

Outro veículo, um Fiat Siena marrom, serviu como "batedor" e deu apoio à fuga dos criminosos. O carro foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal, o que ajudou na identificação dos criminosos. Por fim, um Ford Ka foi usado na fuga dos homens para a região Norte do País, onde acabaram sendo presos.

Édipo e Carlos Henrique foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado e seguem presos no presídio Urso Branco, em Porto Velho, em Rondônia. Além disso, Édipo também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições, uso de documento falso e crime de caça de animais silvestres.

As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos do caso podem ocorrer dentro de pouco tempo, finalizou o delegado de Colatina.

A reportagem tenta localizar as defesas de Édipo Ferreira de Moraes e Carlos Henrique Keller Batista. O espaço segue aberto para manifestação.



