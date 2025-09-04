Suspeitos de matar empresário em Colatina são presos no Amazonas

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:56
Dois suspeitos de participar do assassinato de um empresário e de tentar matar o irmão dele em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foram presos na zona rural de Canutama, no estado do Amazonas, no Norte do país. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4), mas as prisões ocorreram no dia 17 de julho. Os investigados foram identificados como Édipo Ferreira de Moraes, conhecido como "Gordinho" de 37 anos, e Carlos Henrique Keller Batista, de 33 anos.
Os dois fugiram de carro para os Estados de Rondônia e Amazonas após participarem da morte de Ibraim Cassaro, de 43 anos, em 22 de fevereiro de 2024 no bairro Novo Horizonte, em Colatina. Segundo o titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa do município, delegado Deverly Pereira Júnior, a motivação estaria ligada a desentendimentos comerciais que as vítimas, empresários atuantes no ramo da comercialização de café, teriam tido com terceiros.
As investigações confirmaram o envolvimento dos investigados e constataram que o crime se tratava de uma emboscada. Além disso, a ação criminosa teria sido minuciosamente planejada, com uso de três veículos para diferentes funções. Um deles, um Chevrolet Cruze branco que havia sido roubado meses antes, foi abandonado e incendiado em um cafezal, localizado na zona rural entre as cidades de Colatina e Marilândia, para apagar rastros.
Outro veículo, um Fiat Siena marrom, serviu como "batedor" e deu apoio à fuga dos criminosos. O carro foi identificado pela Polícia Rodoviária Federal, o que ajudou na identificação dos criminosos. Por fim, um Ford Ka foi usado na fuga dos homens para a região Norte do País, onde acabaram sendo presos.
Édipo e Carlos Henrique foram indiciados pelos crimes de homicídio qualificado consumado e de homicídio qualificado tentado e seguem presos no presídio Urso Branco, em Porto Velho, em Rondônia. Além disso, Édipo também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo e munições, uso de documento falso e crime de caça de animais silvestres.
As investigações seguem em andamento e novos desdobramentos do caso podem ocorrer dentro de pouco tempo, finalizou o delegado de Colatina.
A reportagem tenta localizar as defesas de Édipo Ferreira de Moraes e Carlos Henrique Keller Batista. O espaço segue aberto para manifestação.
