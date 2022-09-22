Suspeitos de matar dono de funerária em Marechal Floriano são presos no ES

Carlos Alberto Dias, de 55 anos, morto em Marechal Floriano Crédito: Reprodução | Redes sociais

O suspeito mais velho, além de ser pastor, atua como motorista de aplicativo, mesma ocupação do indivíduo de 27 anos, informou a polícia.

Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as prisões ocorreram no município de Vitória, por equipes policiais de Marechal Floriano e Domingos Martins. Um dos suspeitos foi preso de manhã e o outro no final da tarde.

Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23). Este texto será atualizado.

RELEMBRE O CASO

O corpo de Carlos, que também era pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência no dia 29 de julho deste ano. O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.