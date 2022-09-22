Suspeitos de matar dono de funerária em Marechal Floriano são presos no ES

Dois homens foram presos nesta quinta-feira (22), suspeitos de participarem do assassinato do Carlos Alberto Dias, de 55 anos, dono de uma funerária em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, um dos suspeitos é pastor. Ainda não há informações sobre a motivação do crime. Os detidos, segundo a PC, possuem 27 e 42 anos.
O suspeito mais velho, além de ser pastor, atua como motorista de aplicativo, mesma ocupação do indivíduo de 27 anos, informou a polícia.
Conforme apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, as prisões ocorreram no município de Vitória, por equipes policiais de Marechal Floriano e Domingos Martins. Um dos suspeitos foi preso de manhã e o outro no final da tarde.
Mais informações serão divulgadas em coletiva de imprensa nesta sexta-feira (23). Este texto será atualizado.
RELEMBRE O CASO
O corpo de Carlos, que também era pastor, foi encontrado sem vida e com sinais de violência no dia 29 de julho deste ano. O registro da ocorrência descreve que o corpo foi deixado na entrada de uma garagem e apresentava sinais de crueldade. Havia três fitas plásticas apertando o pescoço da vítima e uma quarta amarrando os pés.
No local ainda foi encontrado o veículo da funerária de Carlos Alberto Dias. A área foi isolada até a chegada da perícia da Polícia Civil, que constatou que o corpo foi transportado dentro de um caixão que estava no veículo da funerária e deixado no local, para ficar à vista de quem passava pela rua.