Suspeitos de cometerem assalto a joalheria de Cachoeiro são presos

Carro e dinheiro apreendidos pela PRF Crédito: Divulgação/ PRF

Dois homens e uma mulher, que não tiveram a identidade revelada pela polícia, foram presos durante a "Operação Condessa” da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (2). Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada que roubou R$ 500 mil em joias de uma loja em um bairro nobre da cidade no dia 17 de julho.

De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, ao todo quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em 5 cinco endereços, nos bairros Aquidaban, Alto Novo Parque, Alto Independência e no distrito de Soturno. Uma mulher ainda segue foragida, segundo a polícia.

Durante as investigações, a equipe da Deic juntou evidências, indícios e provas, para em seguida o delegado titular, Rafael Amaral Ferreira, representou pela prisão dos investigados. As prisões foram efetivadas por volta das 6h.

“Até o momento seis pessoas estão sob investigação, todas com suas prisões decretadas, sendo que cinco delas já estão presas. Contudo, nada impede novos indiciamentos e prisões, haja vista que os trabalhos investigativos prosseguem”, divulgou a polícia, em nota.

Operação Condessa

O nome da “Operação” remete à Condessa de Barral e sua contemporaneidade com o célebre caso do “Escândalo das Joias”, episódio ocorrido na segunda metade do século XIX, quando joias pertencentes à Imperatriz Tereza Cristina foram subtraídas.

O fato, abalou todo o império, causando indignação até mesmo com a corrupção do Poder Judiciário da época, culminando na a evidente impunidade dos acusados pelo crime, o que motivou periodistas e literatos a iniciarem, por meio da imprensa da Corte, uma grande campanha contra a monarquia brasileira.

O crime

A loja de roupas e joias fica na Avenida Cristiano Dias Lopes. Ela foi assaltada por três homens armados na tarde de segunda-feira (17) no bairro Gilberto Machado.