Suspeitos de cometerem assalto a joalheria de Cachoeiro são presos

Dois homens e uma mulher, que não tiveram a identidade revelada pela polícia, foram presos durante a "Operação Condessa” da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta quarta-feira (2). Eles são suspeitos de integrar uma quadrilha especializada que roubou R$ 500 mil em joias de uma loja em um bairro nobre da cidade no dia 17 de julho.
No dia do crime, as funcionárias foram rendidas por três homens armados. Eles fugiram em um carro estacionado na porta, após levar a mercadoria. Um quarto suspeito esperava o grupo ao volante. No dia, dois suspeitos do crime foram presos em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, enquanto trafegavam pela BR 101.
De acordo com a Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic) de Cachoeiro de Itapemirim, ao todo quatro mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em 5 cinco endereços, nos bairros Aquidaban, Alto Novo Parque, Alto Independência e no distrito de Soturno. Uma mulher ainda segue foragida, segundo a polícia.
Durante as investigações, a equipe da Deic juntou evidências, indícios e provas, para em seguida o delegado titular, Rafael Amaral Ferreira, representou pela prisão dos investigados. As prisões foram efetivadas por volta das 6h.
“Até o momento seis pessoas estão sob investigação, todas com suas prisões decretadas, sendo que cinco delas já estão presas. Contudo, nada impede novos indiciamentos e prisões, haja vista que os trabalhos investigativos prosseguem”, divulgou a polícia, em nota.
Operação Condessa
O nome da “Operação” remete à Condessa de Barral e sua contemporaneidade com o célebre caso do “Escândalo das Joias”, episódio ocorrido na segunda metade do século XIX, quando joias pertencentes à Imperatriz Tereza Cristina foram subtraídas.
O fato, abalou todo o império, causando indignação até mesmo com a corrupção do Poder Judiciário da época, culminando na a evidente impunidade dos acusados pelo crime, o que motivou periodistas e literatos a iniciarem, por meio da imprensa da Corte, uma grande campanha contra a monarquia brasileira.
O crime
A loja de roupas e joias fica na Avenida Cristiano Dias Lopes. Ela foi assaltada por três homens armados na tarde de segunda-feira (17) no bairro Gilberto Machado.
No local, testemunhas contaram aos policiais militares que os três suspeitos estavam armados, sendo que dois deles estavam com distintivos iguais aos usados pela Polícia Civil. Após render as vendedoras, um dos criminosos entrou em um cômodo em anexo à loja, onde ficavam as joias, e roubou diversas peças em ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 500 mil, além de uma quantia de R$ 3 mil em dinheiro, quatro celulares e um casaco avaliado em R$ 1,5 mil.