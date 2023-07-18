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Prisão no RJ

Dupla é presa após roubar R$ 500 mil em assalto a joalheria de Cachoeiro

Três indivíduos roubaram peças em ouro, avaliadas em cerca de R$ 500 mil, R$ 3 mil em dinheiro, quatro celulares e um casaco avaliado em R$ 1,5 mil; dois foram presos

Publicado em 18 de Julho de 2023 às 12:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 jul 2023 às 12:11
Carro e dinheiro apreendidos pela PRF
Carro e dinheiro apreendidos pela PRF Crédito: Divulgação/ PRF
Uma loja de roupas e joias foi assaltada por três homens armados na tarde desta segunda-feira (17) no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após o crime, o trio fugiu em um carro, com um quarto envolvido dando fuga. O veículo, com apenas dois suspeitos dentro, foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quando passava pela BR 101, em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, e a dupla foi presa. Os outros dois indivíduos não foram localizados.
Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma loja localizada na Avenida Cristiano Dias Lopes. No local, testemunhas contaram aos policiais que os três suspeitos estavam armados, sendo que dois deles estavam com distintivos iguais aos usados pela Polícia Civil. Os nomes e idades dos indivíduos não foram divulgados.
Após render as vendedoras, um dos criminosos entrou em um cômodo em anexo à loja, onde ficavam as joias, e roubou diversas peças em ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 500 mil, além de uma quantia de R$ 3 mil em dinheiro, quatro celulares e um casaco avaliado em R$ 1,5 mil.
Os suspeitos fugiram de carro, sentido a um clube do bairro. As vítimas também contaram que notaram que havia um quarto suspeito, no carro, pois nenhum dos suspeitos assumiu a direção do veículo. A proprietária da loja foi orientada a levar as imagens das câmeras de videomonitoramento para a delegacia especializada.

Sobre a prisão

Três horas após o crime, a PRF do Estado do Rio de Janeiro recebeu informações do veículo usado no roubo. O carro foi abordado no km 78 da BR 101, em Campos dos Goytacazes, com dois dos suspeitos de participação em roubo à mão armada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o órgão.
Com eles, a PRF encontrou a quantia de aproximada de R$ 4,2 mil. Os envolvidos foram presos e levados para a delegacia. Ambos, informou a polícia, já possuíam passagem por roubo e tráfico de drogas.
Sobre o crime, a Polícia Civil do Espírito Santo disse que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.
A Polícia Civil do Rio de Janeiro também foi procurada pela reportagem, mas não houve retorno até a publicação desta matéria. 

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