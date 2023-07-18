Dupla é presa após roubar R$ 500 mil em assalto a joalheria de Cachoeiro

Carro e dinheiro apreendidos pela PRF Crédito: Divulgação/ PRF

Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu em uma loja localizada na Avenida Cristiano Dias Lopes. No local, testemunhas contaram aos policiais que os três suspeitos estavam armados, sendo que dois deles estavam com distintivos iguais aos usados pela Polícia Civil . Os nomes e idades dos indivíduos não foram divulgados.

Após render as vendedoras, um dos criminosos entrou em um cômodo em anexo à loja, onde ficavam as joias, e roubou diversas peças em ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 500 mil, além de uma quantia de R$ 3 mil em dinheiro, quatro celulares e um casaco avaliado em R$ 1,5 mil.

Os suspeitos fugiram de carro, sentido a um clube do bairro. As vítimas também contaram que notaram que havia um quarto suspeito, no carro, pois nenhum dos suspeitos assumiu a direção do veículo. A proprietária da loja foi orientada a levar as imagens das câmeras de videomonitoramento para a delegacia especializada.

Sobre a prisão

Três horas após o crime, a PRF do Estado do Rio de Janeiro recebeu informações do veículo usado no roubo. O carro foi abordado no km 78 da BR 101 , em Campos dos Goytacazes, com dois dos suspeitos de participação em roubo à mão armada na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, segundo o órgão.

Com eles, a PRF encontrou a quantia de aproximada de R$ 4,2 mil. Os envolvidos foram presos e levados para a delegacia. Ambos, informou a polícia, já possuíam passagem por roubo e tráfico de drogas.

Sobre o crime, a Polícia Civil do Espírito Santo disse que orienta que as vítimas desse tipo de caso registrem a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, para que a Polícia Civil tome ciência do caso e inicie as investigações.