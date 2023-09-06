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Crimes

Suspeitos de assassinatos em 'madrugada sangrenta' são presos em Cachoeiro

Indivíduos são suspeitos de participar de pelo menos um homicídio e duas tentativas de homicídio na mesma madrugada, em 12 de agosto
Sara Oliveira

Sara Oliveira

Publicado em 

06 set 2023 às 17:44

Publicado em 06 de Setembro de 2023 às 17:44

Operação Oregon Cachoeiro
Suspeitos foram presos no bairro  Crédito: Divulgação/Polícia Civil
A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (6), três suspeitos de envolvimento em “madrugada sangrenta” no bairro Gilson Carone, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na madrugada do dia 12 de agosto, quando dois homens foram assassinados em ruas diferentes. A prisão dos indivíduos, que não tiveram seus nomes divulgados, foi no bairro São Luiz Gonzaga e envolveu mais de 20 investigadores.
Os três detidos, de 22, 23 anos e 16 anos, são suspeitos de participar de pelo menos um homicídio e duas tentativas de homicídio na mesma noite. Segundo a Polícia Civil, os investigados já tinham passagens por envolvimento em tráfico de drogas, homicídio, tentativa de homicídio, roubo e furto.
No dia dos crimes, a PM informou que foi acionada por volta das 3h30 para atender ao primeiro homicídio no bairro Gilson Carone. Quando os agentes chegaram ao local, encontraram a vítima morta e, ainda no local do primeiro crime, foram informados que outra pessoa havia sido assassinada no mesmo bairro, mas em outra rua. A equipe foi até o local e constatou o óbito.
Nesta quarta-feira (6), o delegado Rafael Amaral, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro, informou à reportagem de A Gazeta que, no mesmo dia, os três suspeitos atiraram em pessoas que estavam em um bar do mesmo bairro, mas as vítimas sobreviveram. Questionado sobre a motivação dos crimes, o delegado informou que a operação segue em andamento.

Prisões durante 'Operação Oregon'

Ao todo, vinte investigadores das Delegacias Especializadas participaram da “Operação Oregon”, deflagrada nesta quarta-feira (6), com o objetivo de elucidar os crimes do dia 12 de agosto.
A operação contou com integrantes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), Delegacia Especializada em Investigações Criminais (Deic), Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) e Delegacia de Infrações Penais e Outras (DIPO) que sitiaram o Bairro São Luiz Gonzaga, local de residência dos investigados.
Com um mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam ainda 2 kg de cocaína, cerca de 1 kg de maconha, haxixe, Skank e frascos de loló, aparelhos celulares e três balanças de precisão, utilizadas para fracionamento das drogas que seriam comercializadas.
O suspeito de 16 anos foi encaminhado para o Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, enquanto os outros dois envolvidos foram levados para o Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim.

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