Suspeito morre baleado durante operação policial no Norte do ES

O objetivo da operação era cumprir seis mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão. A corporação afirmou que os alvos são suspeitos de estarem envolvidos no roubo que aconteceu no interior de Vila Valério em 4 de outubro.

Aos policiais que atenderam a ocorrência, o proprietário da fazenda relatou que foi abordado pelos criminosos armados quando estava próximo à casa de sua filha. Segundo ele, os bandidos o obrigaram a entrar na residência e também renderam a jovem, que estava com um bebê de 1 ano e o marido dela.