Suspeito morre baleado durante operação policial no Norte do ES

Um homem, ainda sem a identidade revelada pela polícia, alvo de um mandado de prisão temporária, morreu nesta sexta-feira (22) durante uma operação policial. A ação foi realizada nos municípios de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, em Jaguaré e Pinheiros, no Norte do Estado, onde a morte ocorreu.
Segundo a Polícia Civil, o homem reagiu à abordagem e foi baleado. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital de Pinheiros, mas não resistiu.
O objetivo da operação era cumprir seis mandados de prisão temporária e oito de busca e apreensão. A corporação afirmou que os alvos são suspeitos de estarem envolvidos no roubo que aconteceu no interior de Vila Valério em 4 de outubro.
A Polícia Civil informou que a operação foi encerrada e está na fase de formalização dos resultados.
ASSALTO COM REFÉNS EM VILA VALÉRIO
Homens armados renderam uma família em uma propriedade rural de Vila Valério na noite de segunda-feira (4) e levaram do local sacas de café e cacau, sacos de pimenta-do-reino, dois caminhões, um carro, joias e dinheiro.
Aos policiais que atenderam a ocorrência, o proprietário da fazenda relatou que foi abordado pelos criminosos armados quando estava próximo à casa de sua filha. Segundo ele, os bandidos o obrigaram a entrar na residência e também renderam a jovem, que estava com um bebê de 1 ano e o marido dela.
A Polícia Civil e a Polícia Militar recuperaram, na quinta-feira (7), as 42 sacas de café e os 81 sacos de pimenta-do-reino roubados da fazenda. O material foi avaliado em aproximadamente R$ 103 mil. Dois homens, de 52 e 56 anos, foram presos em Jaguaré, suspeitos de serem os receptadores do material roubado.