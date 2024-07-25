Suspeito é condenado, ameaça desembargador federal e acaba preso em Vitória

Um foragido da Justiça, suspeito de ameaçar a vida de um desembargador federal responsável pela condenação dele, foi preso pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Espírito Santo (Ficco-ES) no bairro Nova Palestina, em Vitória, nesta quinta-feira (25).
O comunicado divulgado pela Polícia Federal — que é uma das corporações que integra a Ficco-ES — reforça que "proteger os juízes contra ameaças é essencial para garantir a independência judiciária, um dos pilares da democracia. A resposta imediata demonstra o compromisso dos órgãos de segurança em reprimir qualquer ameaça ao livre convencimento e à autonomia do Poder Judiciário".
Ainda de acordo com a corporação, o foragido foi preso menos de 24 horas depois do acionamento da equipe. A reportagem de A Gazeta pediu mais detalhes sobre quem seria esse suspeito e por qual crime ele foi condenado, mas a Polícia Federal disse que não tinha essas informações.
A Ficco-ES é composta atualmente pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), e guardas municipais de Vitória, Vila Velha, Serra e Viana.