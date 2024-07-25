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Na Reta da Penha

Briga entre funcionários em supermercado termina em morte em Vitória

Um dos trabalhadores segurava uma faca no momento da discussão e golpeou o outro diversas vezes; caso ocorreu na noite desta quarta-feira (24)
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

24 jul 2024 às 21:59

Publicado em 24 de Julho de 2024 às 21:59

Uma briga entre dois funcionários terceirizados dentro do Atacadão BH, que fica localizado dentro do Masterplace Mall, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no bairro Barro Vermelho, em Vitória, terminou em morte na noite desta quarta-feira (24). Segundo relatos de clientes e outros colaboradores enviados à reportagem de A Gazeta, um deles, de 23 anos, segurava uma faca de trabalho no momento da discussão e golpeou o outro, de 30 anos, diversas vezes, inclusive pelas costas. O homem, identificado como Luiz Henrique Silva Leal, foi a óbito na sequência.
Vídeos (veja acima) que circulam as redes sociais, mostram o suspeito rendido por um policial após o crime. Não há informações sobre o que motivou a briga, mas, segundo o boletim de ocorrência, registrado pela Polícia Militar, o homem de 23 anos contou que já vinha sendo ameaçado pela vítima. 
A informação foi confirmada por um funcionário ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, no local. O suspeito foi preso e levado para a Delegacia Regional de Vitória. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal. A Polícia Civil e perícia da Polícia Científica foram acionadas.
Briga entre funcionários de supermercado termina em morte em Vitória
A briga ocorreu dentro do supermercado resultou na morte de um trabalhador a facadas, em Vitória  Crédito: Daniel Marçal
A diretoria do Masterplace Mall, onde o supermercado fica situado, informou, em nota, que "ainda não tem informações claras sobre o que aconteceu no Hipermercado BH e se adianta em informar que não emite comunicados sobre o que ocorre com os inquilinos do mall. Desde já desejamos que tudo seja encaminhado da melhor forma possível."
A vítima e o suspeito trabalhavam na Distribuidora Pomar, que lamentou o ocorrido. "Estamos atuando junto aos familiares prestando toda a assistência necessária. O ocorrido está sendo tratado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa."
A assessoria do Supermercado BH também foi procurada e disse que a loja foi fechada imediatamente após o crime. 
Conforme apuração do repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, a vítima é natural de Camaçari, da Bahia, e morava em Vila Velha. Começou a trabalhar no local do homicídio há 20 dias. 
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por homicídio qualificado cometido com recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Após os procedimentos de praxe, ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 
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