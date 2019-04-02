Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Passagens na polícia

Suspeito de sequestrar miss em Vitória já tem passagem por estupro

Elizio da Silva, de 40 anos, é acusado de um estupro que ocorreu em 2012

Publicado em 02 de Abril de 2019 às 00:25

Publicado em 

02 abr 2019 às 00:25
Elizio da Silva foi preso Crédito: TV Gazeta
Depois da prisão de Elizio da Silva, de 40 anos, que sequestrou a Miss Espírito Santo 2017, Aline Helmer, de 26 anos, e uma amiga dela, uma modelo de, 24, a Polícia Militar informou que o suspeito já possui passagens na polícia, sendo uma delas por estupro. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º) em Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo o sargento Pimenta, que acompanhou a prisão, Elizio é acusado de um estupro que ocorreu em 2012. “Ele agiu exatamente como fez com essas duas moças, sequestrou a vítima e estuprou”, disse.
> A atitude de miss que facilitou prisão de bandido em Jardim Camburi
Pimenta não descartou a possibilidade de que a ação do acusado fosse de mais um crime de estupro. “Ele estava fazendo da mesma forma como fez da outra vez. Ele passou a mão em uma das meninas e não quis levar os pertences dela, isso pode ser indicativo do que pretendia fazer”, finalizou.
Modelos capixabas são sequestradas e assediadas em Jardim Camburi. A modelo Aline Helmer. Crédito: FOTO: WAGNER MARTINS/TV GAZETA
REVELAÇÃO NA NOITE PASSADA 
A esposa de Elizio, uma auxiliar de serviços gerais, de 59 anos, esteve ontem na 1ª Delegacia Regional de Vitória. À reportagem do Gazeta Online, ela contou que o marido recebeu uma "revelação" de um pastor na noite anterior ao crime.
Segundo a auxiliar de serviços gerais, o casal foi a uma igreja evangélica, na noite de domingo (31). Durante o culto, o pastor falou para Elizio tomar cuidado com as ações dele. "O pastor falou com ele: 'o diabo quer levar você para cadeia de novo, então tome cuidado com suas amizades e não fique fraco, ele (diabo) quer armar uma cilada para você'”, disse.
> Autor de ameaça de ataque a escola no ES pode responder por terrorismo
A esposa destacou ainda que Elizio saiu de casa, Vila Velha, por volta das 10 horas, dizendo que voltaria para Minas Gerais, onde a mãe dele mora. “Ele falou que estava vivendo nas minhas costas e que não gostava disso, esse era o motivo de ir embora. Ele ia recomeçar, estava disposto, não precisava fazer isso”, destacou. Segundo a mulher, Elizio saiu da prisão no último dia 11 de março.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bairro Jardim Camburi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados