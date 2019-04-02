Suspeito de sequestrar miss em Vitória já tem passagem por estupro

Elizio da Silva foi preso Crédito: TV Gazeta

Jardim Camburi, em Depois da prisão de Elizio da Silva, de 40 anos, que sequestrou a Miss Espírito Santo 2017, Aline Helmer, de 26 anos, e uma amiga dela, uma modelo de, 24, a Polícia Militar informou que o suspeito já possui passagens na polícia, sendo uma delas por estupro. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º) em, em Vitória

Segundo o sargento Pimenta, que acompanhou a prisão, Elizio é acusado de um estupro que ocorreu em 2012. “Ele agiu exatamente como fez com essas duas moças, sequestrou a vítima e estuprou”, disse.

Pimenta não descartou a possibilidade de que a ação do acusado fosse de mais um crime de estupro. “Ele estava fazendo da mesma forma como fez da outra vez. Ele passou a mão em uma das meninas e não quis levar os pertences dela, isso pode ser indicativo do que pretendia fazer”, finalizou.

Modelos capixabas são sequestradas e assediadas em Jardim Camburi. A modelo Aline Helmer. Crédito: FOTO: WAGNER MARTINS/TV GAZETA

REVELAÇÃO NA NOITE PASSADA

A esposa de Elizio, uma auxiliar de serviços gerais, de 59 anos, esteve ontem na 1ª Delegacia Regional de Vitória. À reportagem do Gazeta Online, ela contou que o marido recebeu uma "revelação" de um pastor na noite anterior ao crime.

Segundo a auxiliar de serviços gerais, o casal foi a uma igreja evangélica, na noite de domingo (31). Durante o culto, o pastor falou para Elizio tomar cuidado com as ações dele. "O pastor falou com ele: 'o diabo quer levar você para cadeia de novo, então tome cuidado com suas amizades e não fique fraco, ele (diabo) quer armar uma cilada para você'”, disse.