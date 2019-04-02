Suspeito de sequestrar miss em Vitória já tem passagem por estupro

Depois da prisão de Elizio da Silva, de 40 anos, que sequestrou a Miss Espírito Santo 2017, Aline Helmer, de 26 anos, e uma amiga dela, uma modelo de, 24, a Polícia Militar informou que o suspeito já possui passagens na polícia, sendo uma delas por estupro. O crime aconteceu na tarde desta segunda-feira (1º) em Jardim Camburi, em Vitória.
Segundo o sargento Pimenta, que acompanhou a prisão, Elizio é acusado de um estupro que ocorreu em 2012. “Ele agiu exatamente como fez com essas duas moças, sequestrou a vítima e estuprou”, disse.
Pimenta não descartou a possibilidade de que a ação do acusado fosse de mais um crime de estupro. “Ele estava fazendo da mesma forma como fez da outra vez. Ele passou a mão em uma das meninas e não quis levar os pertences dela, isso pode ser indicativo do que pretendia fazer”, finalizou.
REVELAÇÃO NA NOITE PASSADA
A esposa de Elizio, uma auxiliar de serviços gerais, de 59 anos, esteve ontem na 1ª Delegacia Regional de Vitória. À reportagem do Gazeta Online, ela contou que o marido recebeu uma "revelação" de um pastor na noite anterior ao crime.
Segundo a auxiliar de serviços gerais, o casal foi a uma igreja evangélica, na noite de domingo (31). Durante o culto, o pastor falou para Elizio tomar cuidado com as ações dele. "O pastor falou com ele: 'o diabo quer levar você para cadeia de novo, então tome cuidado com suas amizades e não fique fraco, ele (diabo) quer armar uma cilada para você'”, disse.
A esposa destacou ainda que Elizio saiu de casa, Vila Velha, por volta das 10 horas, dizendo que voltaria para Minas Gerais, onde a mãe dele mora. “Ele falou que estava vivendo nas minhas costas e que não gostava disso, esse era o motivo de ir embora. Ele ia recomeçar, estava disposto, não precisava fazer isso”, destacou. Segundo a mulher, Elizio saiu da prisão no último dia 11 de março.