Suspeito de participação em "golpe da maquininha" é preso em Vitória

Um dos envolvidos nos “golpes da maquininha” no Espírito Santo, foi preso na manhã desta quinta-feira (7), pela Guarda Municipal de Vitória, na Avenida Fernando Ferrari, em Goiabeiras. A informação foi divulgada pela administração da Capital.

Segundo Fábio Caleggari, da Guarda Municipal, a moto em que o suspeito estava vinha monitorada após passar pelo cerco eletrônico e, no momento da abordagem, ele tentou fugir da guarnição, que precisou imobilizá-lo. Com ele, foram encontradas quatro máquinas de cartão, além das roupas que utilizava para se passar por motoboy durante os crimes.

"Esse cidadão falou que ganhava, em média, 10% dos golpes aplicados por dia", destacou.

A vítima, que trabalha como diretor financeiro de uma instituição de ensino superior e pediu para não ser identificada, conta que tudo começou com uma mensagem de WhatsApp, que teria vindo de uma loja, supostamente localizada em um shopping da Capital, informando que uma pessoa quis fazer uma surpresa e deixou um presente pago para ele, que tinha a opção de retirar o produto na loja ou receber a entrega, que seria feita por um motoboy.

“Para receber, teria que pagar R$ 5,80. Era muito barato, então passei o endereço do trabalho. O cara chegou e só aceitava o pagamento da taxa no cartão, mas eu tinha cancelado o meu (cartão) e acabei pegando o da empresa. Passei na maquininha, ele falou que estava dando erro e que podia ser devido ao local. Ele falou que ia pegar outra máquina, mas aí subiu na moto e fugiu levando o cartão".

A vítima, que estava do lado de dentro da empresa, falando com o motoboy através de uma grade, começou a gritar, mas sem sucesso. Quando o homem se afastou, ligou para o número da suposta loja, que informou que mandaria o entregador retornar.

Neste momento, a vítima desconfiou que poderia ser um golpe e entrou em contato com o banco, cuja gerente informou que, nos poucos minutos que se passaram até que conseguisse bloquear o cartão, mais de R$ 8.400 foram debitados. Um boletim de ocorrência foi registrado.

Quadrilha de SP por trás dos golpes

Segundo o secretário de Segurança Urbana Municipal Amarílio Boni, a quadrilha por trás dos golpes na Capital capixaba veio de São Paulo e já cometeu diversos delitos no Estado. O número de integrantes do grupo e a quantidade de vítimas ainda são investigados.

O indivíduo preso nesta manhã, especificamente, relatou ter chegado ao Espírito Santo na segunda-feira (4), e foi apenas foi por meio de denúncias.

"A gente pede encarecidamente que as vítimas denunciem e ajudem no trabalho da Guarda Municipal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, com os relatos dessas ocorrências. Isso é importante e fundamental para as investigações sobre os crimes que acontecem em Vitória. Nós tivemos hoje uma pessoa que fez o registro da ocorrência de uma tentativa (de golpe), e essa informação foi providencial para que a gente fizesse a prisão", pontuou o secretário.

Além do homem detido, uma segunda motocicleta foi apreendida na quarta-feira (6), durante a perseguição a um indivíduo que acabou fugindo. No veículo, foram localizados ainda o "presente" utilizado como isca nos golpes e uma maquininha adulterada.

A Polícia Civil informou, em nota, que a ocorrência segue em andamento na Delegacia Especializada de Crimes de Defraudações e Falsificações (Defa).