No dia do aniversário, homem perde R$ 8 mil em golpe em Vitória

No dia em que completa 51 anos, um homem foi vítima de um “golpe da maquininha” e teve o cartão roubado em Vitória. O caso aconteceu no início da tarde desta terça-feira (5), no bairro Bento Ferreira, em Vitória, onde trabalha.

A vítima, que trabalha como diretor financeiro de uma instituição de ensino superior e pediu para não ser identificada, conta que tudo começou com uma mensagem de WhatsApp, que teria vindo de uma loja, supostamente localizada em um shopping da Capital, informando que uma pessoa quis fazer uma surpresa e deixou um presente pago para ele, que tinha a opção de retirar o produto na loja ou receber a entrega, que seria feita por um motoboy.

“Para receber, teria que pagar R$ 5,80. Era muito barato, então passei o endereço do trabalho. O cara chegou e só aceitava o pagamento da taxa no cartão, mas eu tinha cancelado o meu (cartão) e acabei pegando o da empresa. Passei na maquininha, ele falou que estava dando erro e que podia ser devido ao local. Ele falou que ia pegar outra máquina, mas aí subiu na moto e fugiu".

Homem foi vítima de um “golpe da maquininha” e teve o cartão da empresa roubado em Vitória Crédito: Reprodução

A vítima, que estava do lado de dentro da empresa, falando com o motoboy através de uma grade, começou a gritar, mas sem sucesso. Quando o homem se afastou, ligou para o número da suposta loja, que informou que mandaria o entregador retornar.

Neste momento, a vítima desconfiou que poderia ser um golpe e entrou em contato com o banco, cuja gerente informou que, nos poucos minutos que se passaram até que conseguisse bloquear o cartão, mais de R$ 8.400 foram debitados.

“Fiz o boletim de ocorrência e amanhã vou ao banco, porque preciso contestar as compras. Mas fico chateado, ‘né’?! Logo no dia do aniversário isso acontece", explicou.

Ainda segundo o diretor financeiro, após registrar o caso, decidiu pesquisar a loja nas redes sociais. No Instagram, uma postagem fixada desde janeiro alerta para o golpe.