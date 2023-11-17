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Cesta de chocolate no aniversário? Entenda o golpe aplicado no ES

Criminosos mandam mensagem no WhatsApp e vão até o endereço das vítimas com presente; chegando lá, eles clonam o cartão. Um golpista já foi detido com cerca de R$ 120 mil de vítimas lesadas
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

17 nov 2023 às 16:11

Publicado em 17 de Novembro de 2023 às 16:11

Na última semana, a reportagem de A Gazeta apurou que pelo menos duas pessoas foram abordadas na Grande Vitória por criminosos que aplicam o 'golpe da cesta de chocolate' ou 'golpe do aniversário'. O esquema montado pelos golpistas convence, por isso, as vítimas acabam caindo. Entenda melhor a seguir como eles agem.
Primeiro, os golpistas descobrem a data de aniversário das vítimas ou de parentes. Depois, entram em contato e dizem que têm uma cesta com chocolates para entregar. Na mensagem, eles se identificam como sendo de alguma loja conhecida de chocolates.
O problema é que eles falam que foram até o endereço da pessoa (normalmente um endereço antigo, da casa dos pais, por exemplo) e não conseguiram encontrar ninguém. A partir daí, eles pedem o endereço atual e dizem que, por ser uma nova entrega, eles vão precisar cobrar uma pequena taxa, que pode variar de 5 a 9 reais.
Mensagem dos criminosos para vítima do 'golpe da cesta de chocolate' em Vitória
Mensagem dos criminosos para vítima do 'golpe da cesta de chocolate' em Vitória Crédito: Acervo pessoal
Quando a pessoa desce até o portão, os golpistas já estão com as máquinas de cartão adulteradas. Eles dizem que não aceitam dinheiro, só cartão. Quando a vítima faz a tentativa de passar o cartão, um erro aparece. Nesse momento, o dinheiro já sai da conta da pessoa.
Em julho deste ano, a Guarda Municipal prendeu, em Vitória, um integrante da quadrilha. O jovem de 23 anos, que era de São Paulo, foi levado para a delegacia em Jardim Camburi.
Maquininhas e caixa de chocolate apreendidas com golpista preso em Vitória
Maquininhas de cartão e caixa de chocolate apreendidas com golpista preso em Vitória Crédito: Divulgação | Polícia Civil
À época, a TV Gazeta conversou com vítimas dos bandidos, que confirmaram o modus operandi dos golpistas.
"Recebi um WhatsApp no telefone da minha irmã que era o dia do aniversário dela e que eles queriam entregar uma encomenda de presente para ela. Mas eles precisavam retornar no endereço, porque na primeira vez que eles foram, o endereço estava errado. Aí eles deram um número, minha irmã corrigiu e eles falaram que, para ir uma segunda vez até lá, teriam que cobrar uma taxa de R$ 6"
X. - Vítima do golpe, que preferiu não se identificar
Outra vítima, que também preferiu não ser identificada, afirmou que perdeu o dinheiro assim que colocou o cartão na máquina, sem ter digitado nada.
"Eu desci com o dinheiro e eles não aceitaram. Eu perguntei se poderia ser Pix e eles não aceitaram. Foi aí que passei o cartão. Ele colou o cartão na máquina, eu não coloquei senha, meu cartão não tinha aproximação. E foram feitos dois débitos, um de R$ 5 mil e outro de R$ 3 mil", relatou.
Por isso, é importante ficar atento às mensagens que chegam via WhatsApp. Se você tiver sido vítima, é importante registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado e os criminosos sejam responsabilizados. 
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, a maneira como o golpe é desencadeado e quais os cuidados necessários.

Fique atento aos detalhes

O processo funciona da seguinte maneira: os golpes consistem em enganar as vítimas afirmando que elas tinham ganhado uma cesta de chocolates no dia de aniversário. Logo em seguida, o criminoso se desloca à residência da vítima para a entrega dos bombons. 

Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utiliza de várias ‘maquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais. Em julho deste ano, um suspeito foi detido onde foram constatadas dezenas de vítimas e estima-se que mais de R$ 120 mil foram subtraídos.

Certos cuidados são fundamentais ao utilizar a internet, devido ao crescimento da presença de criminosos, especialmente estelionatários, que exploram esse ambiente para aplicar golpes.

*Com informações de g1 ES e do repórter João Brito, da TV Gazeta

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