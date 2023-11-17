Cesta de chocolate no aniversário? Entenda o golpe aplicado no ES

O processo funciona da seguinte maneira: os golpes consistem em enganar as vítimas afirmando que elas tinham ganhado uma cesta de chocolates no dia de aniversário. Logo em seguida, o criminoso se desloca à residência da vítima para a entrega dos bombons.

Sob a alegação de cobrança do frete de pequeno valor, o autor se utiliza de várias ‘maquininhas’ para passar o cartão das vítimas na ordem de milhares de reais. Em julho deste ano, um suspeito foi detido onde foram constatadas dezenas de vítimas e estima-se que mais de R$ 120 mil foram subtraídos.

Certos cuidados são fundamentais ao utilizar a internet, devido ao crescimento da presença de criminosos, especialmente estelionatários, que exploram esse ambiente para aplicar golpes.

