Cesta de chocolate no aniversário? Entenda o golpe aplicado no ES

Na última semana, a reportagem de A Gazeta
apurou que pelo menos duas pessoas foram abordadas na Grande Vitória
por criminosos que aplicam o 'golpe da cesta de chocolate' ou 'golpe do aniversário'. O esquema montado pelos golpistas convence, por isso, as vítimas acabam caindo. Entenda melhor a seguir como eles agem.
Primeiro, os golpistas descobrem a data de aniversário das vítimas ou de parentes. Depois, entram em contato e dizem que têm uma cesta com chocolates para entregar. Na mensagem, eles se identificam como sendo de alguma loja conhecida de chocolates.
O problema é que eles falam que foram até o endereço da pessoa (normalmente um endereço antigo, da casa dos pais, por exemplo) e não conseguiram encontrar ninguém. A partir daí, eles pedem o endereço atual e dizem que, por ser uma nova entrega, eles vão precisar cobrar uma pequena taxa, que pode variar de 5 a 9 reais.
Quando a pessoa desce até o portão, os golpistas já estão com as máquinas de cartão adulteradas. Eles dizem que não aceitam dinheiro, só cartão. Quando a vítima faz a tentativa de passar o cartão, um erro aparece. Nesse momento, o dinheiro já sai da conta da pessoa.
À época, a TV Gazeta conversou com vítimas dos bandidos, que confirmaram o modus operandi dos golpistas.
Outra vítima, que também preferiu não ser identificada, afirmou que perdeu o dinheiro assim que colocou o cartão na máquina, sem ter digitado nada.
"Eu desci com o dinheiro e eles não aceitaram. Eu perguntei se poderia ser Pix e eles não aceitaram. Foi aí que passei o cartão. Ele colou o cartão na máquina, eu não coloquei senha, meu cartão não tinha aproximação. E foram feitos dois débitos, um de R$ 5 mil e outro de R$ 3 mil", relatou.
Por isso, é importante ficar atento às mensagens que chegam via WhatsApp. Se você tiver sido vítima, é importante registrar um boletim de ocorrência para que o caso seja investigado e os criminosos sejam responsabilizados.
Procurada por A Gazeta, a Polícia Civil explicou, em nota, a maneira como o golpe é desencadeado e quais os cuidados necessários.
*Com informações de g1 ES e do repórter João Brito, da TV Gazeta