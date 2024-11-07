Enfermeiro é preso suspeito de furtar medicamentos de hospital na Serra

Enfermeiro suspeito de roubar remédios em hospital na Serra Crédito: Fabrício Christ/ TV Gazeta

Um enfermeiro de 40 anos foi preso suspeito de furtar medicamentos psicotrópicos de um hospital em Civit II, na Serra, na tarde de quarta-feira (7). Segundo a Polícia Militar , Windson Miranda de Moraes teria solicitado duas maletas de medicamentos a funcionárias da unidade, alegando que precisava realizar uma conferência. Ao ser confrontado por uma supervisora, ele tentou fugir deixando as bolsas em um corredor, mas com R$ 2 mil em remédios nos bolsos.

As funcionárias começaram a desconfiar da atitude de Windson quando suspeito foi até uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Meridional — onde antes funcionava do Hospital Metropolitano — e pediu duas maletas de medicamentos psicotrópicos, para fazer uma conferência, alegando que faltavam algumas unidades. Mesmo assim, uma farmacêutica, liberou as bolsas.

Outra funcionária, uma supervisora do hospital, resolveu confrontar o suspeito sobre os medicamentos. Nesse momento, ele acelerou o passo ao ser questionado, deixando as maletas no corredor próximo ao banheiro e seguindo com medicamentos no bolso. No BO, é descrito que os medicamentos encontrados nos bolsos de Windson foram avaliados em aproximadamente R$ 2 mil, enquanto as maletas deixadas no corredor continham medicamentos avaliados em cerca de R$ 10 mil.

Quando os militares chegaram, o suspeito já havia sido contido por pessoas que estavam no hospital. À polícia, Windson disse ter sido agredido sofrendo ferimentos nas mãos e no rosto, além de danos em seu celular, que ficou com a tela trincada. Ele foi levado junto com o material apreendido à Delegacia Regional da Serra.

O repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, conversou com Windson, que alegou que estava fazendo o transporte da maleta no interior do hospital de um setor para o outro. "Estou sendo acusado injustamente. Nunca trabalhei lá, fui fazer um plantão pela cooperativa. Meu advogado está tratando do caso. Eu corri porque eles queriam me prender dentro do hospital, me deram um soco lá dentro, me jogaram no chão. Eu tentei sair do hospital depois que me agrediram, aí eu tentei ir para a casa, mas eu não tentei sair com os remédios. Eu não trabalho só nessa área, sou autônomo, também trabalho como vendedor ambulante", disse.

A Polícia Civil informou que o suspeito, de 40 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por tentativa de furto qualificado. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito Santo (Coren-ES) , confirmou que Windson tem registro ativo como enfermeiro e disse ter tomado conhecimento do caso pela imprensa. "Apesar de a denúncia não ter sido formalmente notificada a esta Autarquia Federal, o Coren-ES informa que, enquanto órgão fiscalizador do exercício profissional da Enfermagem no Espírito Santo, determinará a apuração dos fatos para verificação de uma possível infração. Em caso de comprovação dos fatos, será determinado, por ofício, a abertura de Procedimento Administrativo para apurar as responsabilidades", diz nota enviada à reportagem.