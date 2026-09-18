Suspeito de matar namorada a tiros é preso em Montanha

Um homem de 19 anos foi preso suspeito de matar a namorada em Montanha, no Norte do Espírito Santo, na tarde desta sexta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, o mandado de prisão preventiva foi cumprido após o suspeito se apresentar na delegacia do município.





A vítima, Janety Alves, de 40 anos, foi morta a tiros na noite de quinta-feira (17), em um apartamento no bairro Cypreste. De acordo com a Polícia Militar, moradores da região ouviram uma mulher gritando por socorro e, em seguida, um barulho semelhante a um disparo de arma de fogo. Quando os militares entraram no imóvel, encontraram Janety caída no chão, já sem sinais vitais, com uma lesão no peito aparentemente provocada por um tiro.





Testemunhas relataram à PM que houve uma discussão no apartamento antes do disparo. Elas também contaram que, logo depois, duas pessoas deixaram o local em uma motocicleta. Os policiais realizaram buscas na região, mas ninguém foi localizado naquele momento.





O suspeito foi identificado pela Polícia Civil ainda na noite de quinta-feira (17). Segundo a corporação, o homem se apresentou na Delegacia de Polícia de Montanha após perceber que estava sendo procurado.





"Durante o depoimento, o suspeito confessou ter efetuado o disparo, mas alegou que o tiro foi acidental. Segundo as investigações, ele e a vítima mantinham um relacionamento havia cerca de três meses", disse o delegado Waldir Marins, titular da Delegacia de Polícia de Montanha e de Ponto Belo.





A Polícia Civil informou que o suspeito será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). As investigações continuam para esclarecer as circunstâncias da morte. O corpo de Janety foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares.