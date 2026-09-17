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Feminicídio

Suspeito de matar companheira e roubar moto é preso em Ponto Belo

Segundo a PM, homem confessou ter atirado contra a companheira; armas, munições e R$ 1.600 foram apreendidos

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 18:34

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

17 set 2026 às 18:34
Alessandra Batista Alves de Souza foi morta com um tiro na cabeça. Raian Souza dos Santos é suspeito de comeer o crime que aconteceu em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo Reprodução/Rede social

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira com um tiro na cabeça em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, após o crime, Raian Souza dos Santos roubou uma moto para fugir, atirou contra um carro e acabou cercado em frente a um hospital do município.


A PM informou que, no momento em que foi detido, o suspeito estava armado e alterado. Ele havia procurado atendimento médico após sofrer uma fratura no braço durante a fuga.


Após a abordagem, Raian teria dito aos policiais que havia atirado na cabeça de Alessandra Batista Alves de Souza, de 24 anos, na residência do casal, no bairro Morumbi.


Os militares foram até o imóvel e encontraram a mulher caída na cozinha. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou que ela estava sem sinais vitais. A perícia foi chamada para realizar os procedimentos no local.


Ainda durante as diligências na residência, os policiais encontraram uma segunda arma de fogo.

Homem é preso após matar companheira e roubar moto no ES
Homem é preso após matar companheira e roubar moto no ES Divulgação | Polícia Militar
Roubou moto para fugir

Segundo a Polícia Militar, depois de deixar a residência, Raian foi até um posto de combustíveis e roubou uma motocicleta Biz.


O proprietário da moto contou aos policiais que estava abastecendo um galão de gasolina quando o suspeito chegou a pé, apontou o revólver e exigiu o veículo. Em seguida, Raian fugiu com a motocicleta.

Homem invadiu hospital
Raian Souza dos Santos roubou uma moto para tentar fugir e depois ainda atirou em um carro onde estava um casal, em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo Reprodução

Após se ferir durante a fuga, Raian invadiu um hospital armado e exigiu ser atendido. A Polícia Militar foi acionada. Enquanto as equipes policiais se deslocavam para o hospital, o suspeito teria abordado um casal que passava de carro em frente à unidade de saúde.


Segundo o relato das vítimas à PM, o suspeito apontou a arma e mandou que o motorista parasse. O condutor acelerou e, em seguida, Raian atirou contra o veículo. O disparo atingiu a porta do passageiro, o casal não ficou ferido


Os policiais encontraram Raian do lado de fora do hospital. Segundo a PM, ele arremessou a arma quando percebeu a aproximação da equipe.


Os militares deram ordem para que ele se deitasse, mas, conforme o registro policial, o homem resistiu e precisou ser contido fisicamente.


Com o suspeito foram encontradas munição e dinheiro. O revólver que ele havia arremessado estava municiado com seis cartuchos.


Por causa da fratura no braço, Raian foi levado de ambulância, escoltado pela Polícia Militar, para o Hospital Roberto Silvares, em São Mateus, onde receberia atendimento especializado.


Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante por feminicídio qualificado, roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes, por tentativa de latrocínio e por posse irregular de arma de fogo, todos em concurso material. Ele permanece sob escolta policial no hospital e, assim que receber alta médica, será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).


Com informações de Viviane Maciel, do g1ES

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