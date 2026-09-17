Suspeito de matar companheira e roubar moto é preso em Ponto Belo

Um homem foi preso suspeito de matar a companheira com um tiro na cabeça em Ponto Belo, no Norte do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (17). Segundo a Polícia Militar, após o crime, Raian Souza dos Santos roubou uma moto para fugir, atirou contra um carro e acabou cercado em frente a um hospital do município.





A PM informou que, no momento em que foi detido, o suspeito estava armado e alterado. Ele havia procurado atendimento médico após sofrer uma fratura no braço durante a fuga.





Após a abordagem, Raian teria dito aos policiais que havia atirado na cabeça de Alessandra Batista Alves de Souza, de 24 anos, na residência do casal, no bairro Morumbi.



Os militares foram até o imóvel e encontraram a mulher caída na cozinha. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e constatou que ela estava sem sinais vitais. A perícia foi chamada para realizar os procedimentos no local.

