Suspeito de matar jovem após briga sobre chiqueiro é preso em Cariacica

A motivação do crime, na Serra, se deu por conta de um balde de lavagem para porcos Crédito: TV Gazeta

Um homem, de 65 anos, foi preso na segunda-feira (25), suspeito de matar o jovem Gean Rocha Neves, 21 anos, no dia 11 de fevereiro, em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, após uma discussão sobre um chiqueiro . Contra ele havia um mandado de prisão temporária pela prática do homicídio qualificado consumado. A prisão aconteceu no mesmo bairro e foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

De acordo com as investigações, a motivação do crime foi uma discussão entre o autor e o irmão da vítima relacionada a um balde de lavagem para porcos. Ainda no decorrer das investigações foi constatado que a vítima tinha distúrbios mentais e, ao ouvir os disparos de arma de fogo feitos pelo suspeito na entrada da casa, se dirigiu à porta do imóvel, momento em que foi atingida.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O jovem Gean Rocha Neves, 21 anos, foi morto no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, na noite do dia 11 de favereiro. O vizinho, de 65 anos, atirou nele após uma discussão com o irmão da vítima sobre um chiqueiro. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, o homem alega que foi ameaçado pelo jovem com um facão e agiu em legítima defesa.

De acordo com a polícia, o suspeito de matar Gean discutiu com o irmão da vítima momentos antes do crime por causa de um balde que ele teria pego emprestado com a família do jovem. A família contou que o homem não teria gostado do pedido. Depois da discussão, o homem teria ido em casa, buscado uma arma e chamado o irmão da vítima.