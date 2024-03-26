Suspeito de matar jovem após briga sobre chiqueiro é preso em Cariacica

Um homem, de 65 anos, foi preso na segunda-feira (25), suspeito de matar o jovem Gean Rocha Neves, 21 anos, no dia 11 de fevereiro, em Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, após uma discussão sobre um chiqueiro. Contra ele havia um mandado de prisão temporária pela prática do homicídio qualificado consumado. A prisão aconteceu no mesmo bairro e foi realizada pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.
De acordo com as investigações, a motivação do crime foi uma discussão entre o autor e o irmão da vítima relacionada a um balde de lavagem para porcos. Ainda no decorrer das investigações foi constatado que a vítima tinha distúrbios mentais e, ao ouvir os disparos de arma de fogo feitos pelo suspeito na entrada da casa, se dirigiu à porta do imóvel, momento em que foi atingida.
Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), onde permanece à disposição da Justiça.
Relembre o caso
O jovem Gean Rocha Neves, 21 anos, foi morto no bairro Nova Rosa da Penha 2, em Cariacica, na noite do dia 11 de favereiro. O vizinho, de 65 anos, atirou nele após uma discussão com o irmão da vítima sobre um chiqueiro. Segundo apuração do repórter da TV Gazeta, Caíque Verli, o homem alega que foi ameaçado pelo jovem com um facão e agiu em legítima defesa.
De acordo com a polícia, o suspeito de matar Gean discutiu com o irmão da vítima momentos antes do crime por causa de um balde que ele teria pego emprestado com a família do jovem. A família contou que o homem não teria gostado do pedido. Depois da discussão, o homem teria ido em casa, buscado uma arma e chamado o irmão da vítima.
Gean foi quem apareceu na porta e, segundo a família, mesmo sabendo que ele não tinha nada a ver com a discussão, o suspeito começou e acertou o jovem. Ele tinha 21 anos e era aposentado por ser diagnosticado com esquizofrenia. O suspeito alega ter sido ameaçado com um facão.