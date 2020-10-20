Suspeito de matar enteada na Serra tem prisão convertida em preventiva

Elisnai Borges Eloy, padrasto suspeito de espancar menina de 5 anos até a morte na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

A criança Aghata Vitória Santos Godinho foi levada pela mãe, já desacordada, para a unidade da Eco101, próximo ao bairro Cidade Nova, na Serra. A família mora próximo à BR 101, que é administrada pela concessionária. Os médicos tentaram reanimar a criança por duas horas, mas a menina não resistiu. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal para exames e posteriormente liberado pela família. O enterro será realizado no cemitério São Domingos, na Serra.

Agatha Moreira Santos Godinho, de 5 anos, morreu vítima de espancamento na Serra Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Demandada pela reportagem, a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus) informou que o acusado já se encontra preso preventivamente no Centro de Triagem de Viana.

SUSPEITO NEGOU TER AGREDIDO MENINA

O padrasto, apontado como principal suspeito do crime, negou que tenha agredido a menina e disse que ela passou mal depois de almoçar. O homem, de 35 anos, é aposentado por invalidez por não ter uma mão. No posto da Eco101, o suspeito não soube explicar os hematomas. Já na delegacia, ele ficou calado, segundo policiais civis. O padrasto foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil com impossibilidade de defesa da vítima.