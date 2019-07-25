Serra

Suspeito de matar companheira a golpes de cavadeira é preso no ES

Segundo a delegada, Valter se escondia na casa de familiares, na cidade de Itabira, em Minas Gerais e retornou ao estado na terça-feira (23)

Publicado em 25 de julho de 2019

Suspeito Crédito: Reprodução

Suspeito de matar a companheira de forma cruel, o auxiliar de serviços gerais Valter Gomes Ferreira, de 41 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira (24), no estacionamento de um supermercado na Praia do Canto, em Vitória. Valter é apontado pela polícia como o autor da morte de Edna Silva da Conceição, assassinada com sete golpes de cavadeira.

O crime aconteceu em abril deste ano no bairro Novo Horizonte, na Serra. A motivação seria uma possível traição. De acordo com a titular da Delegacia de Homicídio e Proteção à Mulher (DHPM), Raffaella Almeida, o homem chegou a dormir no quarto onde estava o corpo da vítima.

"Ele alega que a vítima tentou o agredir e, para se defender, ele desferiu um golpe com faca, em seguida, ele atacou a mulher com a cavadeira", disse.

FORAGIDO EM MINAS

Segundo a delegada (veja entrevista abaixo), Valter se escondia na casa de familiares, na cidade de Itabira, em Minas Gerais, e retornou ao estado na terça-feira (23).

"Após o crime, ele foi para Minas e nós iniciamos as diligências. Tivemos a informação de que ele havia retornado ao Estado e estava no antigo trabalho dele. Foi aí que efetuamos a prisão", contou.

Na tarde desta quarta-feira, Valter foi até ao supermercado onde trabalhou para buscar uma quantia em dinheiro, momento em que a polícia conseguiu capturá-lo. “Desde que ocorreu o crime e o identificamos, nós demos início às diligências que nos permitiu prendê-lo”, pontuou Raffaella Almeida.

SUSPEITO CHEGOU CONVERSAR COM A POLÍCIA APÓS O CRIME

Depois do assassinato de Edna, o auxiliar de serviços gerais chegou procurar a Polícia Civil. Segundo a delegada, Valter dizia que o ex-companheiro de Edna era o responsável pela morte dela. “Ele queria tirar a atenção dele culpando outra pessoa. Ele procurou o Departamento Médico Legal para saber se o corpo da vítima já tinha chegado”, destacou a delegada.

Raffaella Almeida disse ainda que, na manhã seguinte ao crime, Valter conversou com o filho de Edna dizendo que a mãe havia saído bem cedo de casa. “Quando o filho dela acordou e perguntou pela mãe, o suspeito respondeu que ela tinha saído. Além disso, Valter chegou a falar com o enteado que ele tinha perdido as chaves da residência, isso de forma planejada para pegar a chave do menino e deixá-lo fora da casa, já que o rapaz tinha que trabalhar e na volta não conseguiria entrar”.

De acordo com a delegada, Valter foi até o trabalho de Edna dizer que o ex-marido dela teria a matado e, em seguida, foi até ao Departamento Médico Legal (DML), em Vitória ,e perguntou aos investigadores se o corpo da mulher já tinha chegado. Foi depois disso que Valter Ferreira fugiu para Minas.

FILHO

O filho da vítima, um jovem de 20 anos, trabalhava no mesmo local que a mãe, e foi com a ajuda do gerente que o jovem decidiu voltar em casa e procurar por ela. “Valter conversou com o enteado fingindo que não sabia de Edna enquanto o corpo dela estava no quarto. Foi durante o período que o menino estava fora de casa que Valter foi ao trabalho de Edna e à polícia. Mas assim que o rapaz chegou no trabalho e iniciou as atividades normalmente, os colegas estranharam e perguntaram pela mãe, foi aí que os funcionários perceberam que o jovem não tinha conhecimento do que tinha acontecido com Edna. Então o gerente foi até a residência da vítima com o filho dela onde encontraram a mulher sem vida”, esclareceu a delegada.

