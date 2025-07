Crime

Suspeito de invadir loja e furtar eletrodomésticos é detido na Serra

Policial Militar diz que homem já é conhecido na região por furtos a residências e comércios; um comparsa dele está foragido

Um homem de 38 anos foi detido pela Polícia Militar na tarde desta quarta-feira (2) após ser flagrado com diversos produtos furtados, incluindo uma televisão de uma loja de eletrodomésticos no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Segundo a PM, ele confessou ter invadido e furtado o estabelecimento, junto a um comparsa, durante a madrugada. O suspeito, que não teve o nome divulgado, foi encaminhado à 3ª Delegacia Regional do município, e parte do material furtado ainda não foi localizado.>