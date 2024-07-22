Suspeito de integrar grupo que marcava encontros e torturava vítimas é preso na Serra

Adrian dos Santos Ribeiro, de 23 anos, foi preso em 17 de julho, na Serra Crédito: PCES/Divulgação

Mais uma pessoa foi presa, suspeita de torturar e praticar extorsão mediante sequestro das vítimas durante encontros marcados por aplicativos de relacionamentos na Grande Vitória . Segundo a Polícia Civil (PC), Adrian dos Santos Ribeiro, de 23 anos, faz parte de um grupo que marcava com as pessoas em casas nos municípios de Vila Velha Serra , mas quando chegavam ao local, eram imobilizadas, ameaçadas e torturadas.

Em um dos casos, a vítima foi obrigada, inclusive, a capinar um lote e pintar paredes, amarrada, enquanto os criminosos faziam churrasco.

Adrian dos Santos Ribeiro, é suspeito de fazer parte de uma quadrilha que marcava encontros e torturava as vítimas Crédito: Divulgação | Polícia Civil

De acordo com a polícia, as investigações tiveram início em novembro do ano passado, após uma denúncia de extorsão mediante sequestro. Desde então, nove suspeitos, inclusive Ribeiro – capturado na última quarta-feira (17), no bairro das Laranjeiras, na Serra – foram presos.

Em 02 de janeiro, um homem de 26 anos e uma mulher de 25 foram capturados no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra.

No mês seguinte, um homem de 20 anos foi preso em flagrante, em Brejetuba, envolvido, também, em homicídio ocorrido em Vila Velha.

A quarta prisão ocorreu em março, com a localização de um suspeito de 33 anos no bairro Planeta, em Cariacica.

Ainda em março, duas mulheres de 27 e 48 anos, e um homem de 27 anos foram presos em Lagoa de Jacaraípe, na Serra.

Outra mulher, de 32 anos, foi presa no mesmo bairro, no mês de junho.

Além deles, Denilson Santos Alves, de 25 anos, investigado pela participação nos crimes, permanece foragido, conforme explicou o delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda.

“Resta um somente foragido, e eu quero pedir ajuda a toda população que, (se) tiver conhecimento dessa pessoa, que faça o 181. Sua identidade será preservada e nós vamos fazer essa prisão".

Denilson Santos Alves, de 25 anos está foragido Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Como o grupo criminosa atuava

A associação atuava marcando encontros românticos em casas localizadas principalmente na Serra e em Vila Velha, porém, quando as vítimas chegavam nas residências, se deparavam com um grupo de pessoas, eram mantidas em cárcere, extorquidas e torturadas.

As agressões, segundo a corporação, aconteciam com ferros de passar roupa, armas e facas. Os objetos eram usados para machucar os sequestrados até eles transferirem todo o dinheiro existente na conta bancária. Após conseguirem os valores financeiros, a organização começava a ameaçar os familiares e amigos próximos para conseguirem mais dinheiro, conforme explicou o titular da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS), delegado Alysson Pereira Pequeno.

“Não dá para generalizar, mas tivemos casos onde a vítima ficou acorrentada, ficando obrigada a fazer trabalhamos domésticos, como capinar quintal, pintar as paredes, enquanto os criminosos faziam churrasco, faziam uma tortura psicológica dessa vítima, sem contar nas agressões que sofreu", detalhou

No imóvel, havia inclusive adolescentes, que ajudaram a dar ordens à vítima. Diante disso, os suspeitos também responderão por corrupção de menores.

Ainda segundo o delegado, os principais alvos do grupo eram homens com algum poder aquisitivo, de quem a associação tirava tanto dinheiro quanto pudesse antes de liberá-los. Os prejuízos, somados, ultrapassam mais de R$ 300 mil.

“No final de novembro de 2023, tivemos uma vítima que passou praticamente o final de semana sequestrada, sofreu intensa tortura por parte desses criminosos. Vítima que foi cortada a faca, queimada com ferro de passar, queimada com álcool, apanhou bastante desses criminosos. Foi vítima de extorsão, (junto com) a sua família, até conseguir ser liberada", complementou.