Casal preso por morte de mãe e filho na Serra é suspeito de tentar matar outra pessoa

Segundo as investigações, mãe e filho foram mortos com golpes de marreta, que foi apreendida pela polícia Crédito: Montagem | Jaciele Simoura

TV Gazeta apurou que os suspeitos foram identificados como o pintor Ricardo Elias Santana, de 45 anos, e a cuidadora de idosos Iavelina Noemia de Oliveira, de 35 anos. O casal, apontado como responsável pela morte de Priscila dos Santos Deambrosio, de 35 anos, e Higor Gabriel Deambrósio, de 4 anos , é investigado por outros dois homicídios e uma tentativa de homicídio ocorridos na Serra. A Polícia Civil não divulgou os nomes, mas a reportagem daapurou que os suspeitos foram identificados como o pintor Ricardo Elias Santana, de 45 anos, e a cuidadora de idosos Iavelina Noemia de Oliveira, de 35 anos.

O chefe da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra, delegado Rodrigo Sandi Mori, explicou que, além de Priscila e o filho, os dois fizeram uma vítima no dia 9 de julho: um senhor de 66 anos que emprestou R$ 4 mil ao suspeito. A dívida cresceu e, para evitar o pagamento da quantia, o suspeito decidiu matar o homem.

Conforme explicou o delegado, a mulher já tinha se relacionado com essa vítima. No dia do crime, ela foi até a casa dele, que também fica em Nova Carapina I, e ficou conversando com o senhor.

O suspeito esperou do lado de fora e, no momento que a vítima saiu para comprar cerveja, ele entrou na residência e se escondeu no quarto.

Quando o idoso voltou para casa, o pintor deu uma mata-leão na vítima. De acordo com a Polícia Civil, o senhor de 66 anos levou golpes de marreta e teve o pescoço cortado. Atualmente, ele está internado em estado gravíssimo. Em depoimento à polícia após a prisão pela morte de mãe e filho, o casal confessou a tentativa de homicídio.

Sobre outros dois homicídios, a polícia não deu mais detalhes.

Ricardo Elias Santana, 45 anos, e Iavelina Noemia de Oliveira, 35, são suspeitos de matar mãe e filho Crédito: Reprodução

Criança pediu pela vida da mãe

Os detalhes do duplo assassinato foram relatados pelos próprios suspeitos em depoimento à polícia. Segundo a adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Fernanda Diniz, no dia do crime, a suspeita chegou a ficar com a criança no período da manhã.

Pela tarde, o casal foi até a casa de Priscila com a desculpa que pagaria a dívida. No entanto, conforme a Polícia Civil, eles já planejavam a morte da vítima, pois levaram o bilhete deixado posteriormente ao lado dos corpos, além da marreta usada nos assassinatos.

“Enquanto a suspeita ficava com a criança, o suspeito foi a varanda, conversou com a vítima, até que com a marreta desferiu o primeiro golpe na vítima. Ela começou a gritar por socorro”, explicou a delegada.

"A criança foi à varanda e passou a suplicar para que o autor parasse de golpear sua mãe. O suspeito então passou a desferir marretadas na cabeça da criança, justamente porque os reconheceu" Delegada Fernanda Diniz - Adjunta da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM)

Segundo a polícia, Iavelina Noemia mantinha uma amizade com Priscila e costumava ficar a criança em alguns dias. “O homem demonstra arrependimento pela criança, não pela mãe. A criança foi morta defendendo a mãe e para não identificar os suspeitos. Vendo a frieza dos suspeitos, a gente quase não acredita na maldade humana”, disse a adjunta.

O suspeito disse à polícia que a criança foi vítima de oito golpes de marreta; a mãe, 12. “A mulher arquiteta o crime, mas quem de fato executa é o homem”, relatou Fernanda Diniz.

Prisão