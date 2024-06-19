Suspeita de integrar grupo de roubo e extorsão em encontros por app é presa no ES

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (DAS) Crédito: Fernando Madeira

Uma mulher, de 32 anos, foi presa nessa terça-feira (18), no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra , suspeita de envolvimento em um roubo e extorsão por aplicativo ocorrido no dia 2 de dezembro do ano passado, no Centro de Vila Velha.

A prisão foi realizada por meio da Delegacia Especializada Antissequestro (Das), com o apoio da Subsecretaria de Inteligência (Sei) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp).

A vítima relatou à Polícia Civil que no dia do crime marcou um encontro por meio de um aplicativo. Ao chegar no local combinado, foi surpreendido por três homens, que o espancaram brutalmente.

O homem teve as roupas retiradas e foi agredido de diversas formas, incluindo com cortes pelo corpo feitos com faca. Ele ainda teve uma arma de fogo colocada dentro da boca. Os agressores também deram várias coronhadas na cabeça da vítima.

Segundo o titular da DAS, delegado Alysson Pereira Pequeno, a suspeita faz parte do grupo criminoso detido no dia 2 de janeiro . O marido dela, também integrante do grupo, encontra-se foragido.

“A investigada faz parte de uma associação criminosa voltada para a prática de crime de roubo e extorsão mediante restrição à liberdade, conhecido popularmente como ‘sequestro relâmpago’, na qual já se encontra com cinco integrantes presos preventivamente”, disse Alysson Pereira Pequeno.

Segundo ele, o modo de ação dos criminosos envolvia o uso de aplicativos de relacionamento para marcar encontros com vítimas.

“Ao chegar ao local combinado, no entanto, as vítimas eram surpreendidas e mantidas em cárcere privado. Durante esse período, eram submetidas a tortura física e psicológica, sob ameaças graves de morte. Os criminosos exigiam que as vítimas fornecessem senhas de acesso a aplicativos bancários e cartões bancários, por meio dos quais realizavam diversas transações financeiras ilícitas”, detalhou o delegado.