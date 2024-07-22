Polícia prende dona de creche onde bebê morreu na Serra

À esquerda e ao centro, imagens de Sara quando era procurada Crédito: Montagem | Divulgação | Polícia Civil

Sara foi indiciada por homicídio qualificado por dolo eventual após as investigações apontarem que a creche, localizada no bairro Serra Dourada II, funcionava de forma irregular e o socorro à criança foi feito de forma inadequada. O fato havia sido confirmado pela Prefeitura da Serra a reportagem de A Gazeta na mesma semana da morte do bebê Bernardo Pereira.

“De acordo com os laudos, a criança morreu asfixiada. A creche não tinha nenhum tipo de autorização para funcionar. Também constatamos que o socorro à criança não ocorreu da forma adequada”, destacou o delegado Josafá Silva, titular do 10º Distrito Policial da Serra, na semana passada.

A conclusão do inquérito ocorreu em 19 de dezembro de 2023 e, na época, a autoridade policial havia solicitado a prisão preventiva da então investigada, o que foi negado conforme a polícia. Porém, na última semana, o pedido de prisão preventiva foi feito novamente pelo Ministério Público Estadual (MPES) à Justiça, que expediu o mandado de prisão.

Bernardo Pereira em um dos locais de recreação da creche Crédito: Arquivo da família

Relembre o caso

Em 19 de setembro de 2023, Bernardo Pereira, um bebê de um ano e 10 meses, morreu engasgado enquanto dormia em uma creche na Serra. Na época, o pai dele, Breno Freitas, contou a reportagem de A Gazeta que a cuidadora demorou a verificar como o filho estava.

Ainda segundo o pai, o bebê não acordou da soneca junto com as outras crianças, mas a responsável pelo local só percebeu que algo estava errado cerca de uma hora e meia depois.

“Minha mulher mandou foto dele dormindo por volta de 13h horas, que a dona do local tinha mandado. Eu percebi que não estava bem, costuma fazer careta para as fotos. Depois disso, só recebi uma ligação da minha esposa sem reação”, contou à reportagem.

A madrinha de Bernardo, a representante comercial Hellen Braga, informou que Sara não pediu ajuda a ninguém do entorno. “A Islaine (mãe de Bernardo) trabalha em Laranjeiras e ela (cuidadora) esperou a mãe chegar em Serra Dourada para chamar o Samu. A creche está em frente a uma academia e perto de quatro farmácias. Como ela não pediu ajuda? É negligência”, desabafou.