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Local clandestino

Polícia prende dona de creche onde bebê morreu na Serra

Sara Reis dos Santos, de 31 anos, estava no bairro Parque Residencial Laranjeiras, quando foi presa pela Polícia Civil em cumprimento de mandado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jul 2024 às 13:33

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 13:33

À esquerda e ao centro, imagens de Sara divulgadas pela polícia enquanto era procurada. À direita, a mulher presa
À esquerda e ao centro, imagens de Sara quando era procurada Crédito: Montagem | Divulgação | Polícia Civil
Foi presa nesta segunda-feira (22) a dona da creche clandestina "Espaço Cantinho do Nenê", onde um bebê de um ano e 10 meses, morreu em setembro de 2023. Sara Reis dos Santos, de 31 anos, estava no bairro Parque Residencial Laranjeiras, na Serra, quando a Polícia Civil cumpriu o mandado de prisão expedido pela Justiça
Sara foi indiciada por homicídio qualificado por dolo eventual após as investigações apontarem que a creche, localizada no bairro Serra Dourada II, funcionava de forma irregular e o socorro à criança foi feito de forma inadequada. O fato havia sido confirmado pela Prefeitura da Serra a reportagem de A Gazeta na mesma semana da morte do bebê Bernardo Pereira. 
“De acordo com os laudos, a criança morreu asfixiada. A creche não tinha nenhum tipo de autorização para funcionar. Também constatamos que o socorro à criança não ocorreu da forma adequada”, destacou o delegado Josafá Silva, titular do 10º Distrito Policial da Serra, na semana passada.
A conclusão do inquérito ocorreu em  19 de dezembro de 2023 e, na época, a autoridade policial havia solicitado a prisão preventiva da então investigada, o que foi negado conforme a polícia. Porém, na última semana, o pedido de prisão preventiva foi feito novamente pelo Ministério Público Estadual (MPES) à Justiça, que expediu o mandado de prisão.
Bernardo Pereira
Bernardo Pereira em um dos locais de recreação da creche Crédito: Arquivo da família

Relembre o caso 

Em 19 de setembro de 2023, Bernardo Pereira, um bebê de um ano e 10 meses, morreu engasgado enquanto dormia em uma creche na Serra. Na época, o pai dele, Breno Freitas, contou a reportagem de A Gazeta que a cuidadora demorou a verificar como o filho estava.
Ainda segundo o pai, o bebê não acordou da soneca junto com as outras crianças, mas a responsável pelo local só percebeu que algo estava errado cerca de uma hora e meia depois.
“Minha mulher mandou foto dele dormindo por volta de 13h horas, que a dona do local tinha mandado. Eu percebi que não estava bem, costuma fazer careta para as fotos. Depois disso, só recebi uma ligação da minha esposa sem reação”, contou à reportagem.
A madrinha de Bernardo, a representante comercial Hellen Braga, informou que Sara não pediu ajuda a ninguém do entorno. “A Islaine (mãe de Bernardo) trabalha em Laranjeiras e ela (cuidadora) esperou a mãe chegar em Serra Dourada para chamar o Samu. A creche está em frente a uma academia e perto de quatro farmácias. Como ela não pediu ajuda? É negligência”, desabafou.
Dois dias depois da morte de Bernardo, familiares e amigos fizeram um protesto em frente à creche com pedidos de justiça. 
Justiça manda prender dona de creche onde bebê morreu na Serra

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