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Acabou preso

Suspeito de furtar talco para chulé é agredido e pede ajuda à PM na Serra

Homem de 35 anos disse que ter sido perseguido e agredido por moradores no bairro Vila Nova de Colares na tarde de quarta-feira (20) e acabou preso por suspeita de assalto

Publicado em 21 de Março de 2024 às 09:58

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

21 mar 2024 às 09:58
3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra
Ladrão rouba talco para chulé, é agredido e pede ajuda à polícia na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Um homem de 35 anos foi preso após pedir ajuda à Polícia Militar afirmando ter sido agredido por um grupo de moradores no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante o atendimento à ocorrência, os policiais descobriram que Diego Ramos de Almeida era suspeito de ter assaltado um estabelecimento comercial momentos antes do ocorrido.
Conforme consta no boletim de ocorrência, Diego é suspeito de furtar três talcos antissépticos para os pés – produtos que somam uma quantia de R$ 44,97 – de um mercado na Avenida Colares Júnior. Segundo a Polícia Militar, o proprietário do local, um comerciante de 42 anos, percebeu o furto e obrigou o suspeito a devolver os produtos, o agredindo com socos. Neste momento, outras pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e começaram a agredi-lo também.
O suspeito conseguiu fugir para o Feu Rosa, na Serra, e pediu ajuda para policiais que estavam na região, sendo socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia. Conforme a ocorrência, o suspeito voltou ao mercado, junto à Polícia Militar, após ter recebido alta médica, mas não encontraram o dono do estabelecimento.
Diego foi encaminhado à Delegacia Regional da Serra, onde foi autuado em flagrante por furto. Por não ter pago a fiança estipulada pela autoridade policial, o suspeito foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV)..

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