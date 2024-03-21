Suspeito de furtar talco para chulé é agredido e pede ajuda à PM na Serra

Ladrão rouba talco para chulé, é agredido e pede ajuda à polícia na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem de 35 anos foi preso após pedir ajuda à Polícia Militar afirmando ter sido agredido por um grupo de moradores no bairro Vila Nova de Colares, na Serra. Durante o atendimento à ocorrência, os policiais descobriram que Diego Ramos de Almeida era suspeito de ter assaltado um estabelecimento comercial momentos antes do ocorrido.

Conforme consta no boletim de ocorrência, Diego é suspeito de furtar três talcos antissépticos para os pés – produtos que somam uma quantia de R$ 44,97 – de um mercado na Avenida Colares Júnior. Segundo a Polícia Militar, o proprietário do local, um comerciante de 42 anos, percebeu o furto e obrigou o suspeito a devolver os produtos, o agredindo com socos. Neste momento, outras pessoas que passavam pelo local perceberam a situação e começaram a agredi-lo também.

O suspeito conseguiu fugir para o Feu Rosa, na Serra, e pediu ajuda para policiais que estavam na região, sendo socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento de Castelândia. Conforme a ocorrência, o suspeito voltou ao mercado, junto à Polícia Militar, após ter recebido alta médica, mas não encontraram o dono do estabelecimento.