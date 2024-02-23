Suspeito de feminicídio em Jerônimo Monteiro é detido no Rio de Janeiro

Casa onde Antonia Moura Oliveira, de 53 anos, foi morta a facadas em Jerônimo Monteiro Crédito: Alice Sousa

Foi detido, na manhã desta sexta-feira (23), o homem de 62 anos apontado como autor do feminicídio de Antonia Moura Oliveira, de 53 anos, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Estado. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de matar a mulher a facadas dentro de casa, na última terça-feira (20), foi encontrado em Honório Gurgel, na zona Norte do Rio de Janeiro.

Na ocasião, populares informaram aos policiais que o autor, companheiro da vítima, fugiu em um carro. A prisão foi realizada após um trabalho conjunto de troca de informações e ações de inteligência entre a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Jerônimo Monteiro e da Delegacia Especializada em Crimes Fazendários (Delfaz) da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ),

O mandado de prisão contra o homem de 62 anos, expedido pelo Juízo da Vara Criminal de Jerônimo Monteiro, foi cumprido na manhã desta sexta-feira (23). De acordo com a PCES, indagado sobre os fatos relacionados ao crime, o autor manteve-se em silêncio.

Após o cumprimento do mandado, o preso foi custodiado na POLINTER/RJ (Divisão de Capturas) e será encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de Benfica-RJ, onde permanecerá à disposição da Justiça, podendo ser recambiado para o Espírito Santo no futuro.

O crime

Os militares informaram que foram acionados para a ocorrência por volta das 7h, no bairro Vila Cruzeiro. No local, que fica às margens da BR 482, os militares localizaram a moradora, identificada por Antônia Moura de Oliveira, já sem sinais vitais, com algumas perfurações.