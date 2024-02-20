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Crime

Mulher é morta a facadas dentro de casa em Jerônimo Monteiro

O companheiro da vítima fugiu em um Gol branco após o homicídio e não foi mais visto; polícia realiza buscas na região

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 12:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

20 fev 2024 às 12:50
Uma mulher de 48 anos foi morta a facadas no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar, o companheiro da vítima, fugiu de carro após o crime, e até o momento não foi localizado.
Os militares informaram que foram acionados por volta das 7h. No local, que fica às margens da BR 482, os militares localizaram a moradora, identificada por Antônia Moura de Oliveira, já sem sinais vitais, com algumas perfurações.
Segundo informações de populares aos policiais, o suspeito seria o companheiro que fugiu em seguida. Ele teria fugido em um Volkswagen Gol, de cor branca. Buscas estão sendo realizadas pela região.
Procurada, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Jerônimo Monteiro, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
O corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. Denuncias e informações que ajudem a investigação do crime podem ser repassadas de forma anônima, através do Disque-Denúncia 181.

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