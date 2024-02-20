Mulher é morta a facadas dentro de casa em Jerônimo Monteiro

Uma mulher de 48 anos foi morta a facadas no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro , no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (20). Segundo a Polícia Militar , o companheiro da vítima, fugiu de carro após o crime, e até o momento não foi localizado.

Os militares informaram que foram acionados por volta das 7h. No local, que fica às margens da BR 482, os militares localizaram a moradora, identificada por Antônia Moura de Oliveira, já sem sinais vitais, com algumas perfurações.

Segundo informações de populares aos policiais, o suspeito seria o companheiro que fugiu em seguida. Ele teria fugido em um Volkswagen Gol, de cor branca. Buscas estão sendo realizadas pela região.

Procurada, a Polícia Civil disse que o caso segue sob investigação da delegacia de Jerônimo Monteiro, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.