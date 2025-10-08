Home
Suspeito de fazer casal refém e roubar ouro em Colatina é preso em MG

Vítimas foram algemadas ao corrimão da escada e amordaçadas e tiveram prejuízo em mais de R$ 60 mil; crime ocorreu em janeiro deste ano

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de outubro de 2025 às 12:18

15ª Delegacia Regional de Colatina
15ª Delegacia de Colatina Crédito: Governo do ES

Um homem de 30 anos, suspeito de fazer um casal refém em casa e roubar ouro em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, foi preso na última quinta-feira (2), em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A Polícia Civil capixaba divulgou a prisão na terça-feira (7) e disse que teve apoio da Polícia Civil de Minas Gerais.

O crime aconteceu no dia 22 de janeiro deste ano e, segundo a Polícia Civil, foi marcado por grande violência. Na ocasião, três homens armados e mascarados se passaram por policiais civis, alegando cumprir um mandado de busca e apreensão. Após entrarem no imóvel, anunciaram o assalto e fugiram levando R$ 48 mil em gramas de ouro, além mais de R$ 10 mil em transferências via Pix e R$ 6 mil em espécie. Outros itens, como joias e relógios, também foram roubados.

O casal contou que foi ameaçado e que os criminosos afirmavam que, caso não revelassem a localização do cofre, seriam queimados. Segundo o morador, durante todo o crime os suspeitos mantinham contato telefônico com outra pessoa, dando a entender que essa pessoa tinha conhecimento da existência de ouro na residência.

As vítimas relataram à PM que, inicialmente, foram trancadas em um quarto e algemadas à cama. Os suspeitos procuravam informações sobre o ouro da casa, já que um dos moradores trabalhava com compra e venda do metal. Quando os policiais chegaram ao local, conseguiram ouvir os gritos de socorro e encontraram o casal algemado no corrimão de uma escada, e a mulher amordaçada.

O suspeito foi preso em cumprimento a um mandado de prisão temporária expedido pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina e encaminhado ao sistema prisional, permanecendo à disposição da Justiça.

