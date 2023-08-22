Suspeito de executar motorista em Sooretama é preso escondido em SP

"Brayan" era um dos investigados por executar a tiros o motorista de aplicativo Joabson Feitosa da Silva Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Policiais civis do Espírito Santo, com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (DOPE) da Polícia Civil de São Paulo, cumpriram, na madrugada desta terça-feira (22), um mandado de prisão na capital paulista contra Uilian de Jesus Ferreira, de 32 anos. Brayan, como ele é conhecido, é um dos investigados por executar a tiros o motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, encontrado morto na manhã do dia 30 de junho , na zona rural de Sooretama, no Norte capixaba.

Além de Brayan, a polícia já havia cumprido um mandado de prisão contra Jeferson Souza dos Santos, o Jefinho , na última terça-feira (15), também investigado pela morte do motorista.

Os policiais civis de Sooretama descobriram que Brayan havia fugido para a capital paulista após participar da execução de Joabson. Ao saber do esconderijo do investigado, a corporação passou as informações para a Polícia Civil de São Paulo.

A equipe da Polícia Civil do Espírito Santo descobriu onde era o esconderijo de Brayan em São Paulo, Capital e passou as informações para a corporação de SP. Ele havia fugido para lá, depois que executaram a tiros e golpes de faca, o motorista particular

Sobre as investigações

Segundo as apurações dos policiais civis de Sooretama, Joabson foi chamado para uma corrida de aplicativo por volta de 23h do dia 29 de junho, para levar duas pessoas em determinado lugar. O motorista, então, foi até o local e realizou a corrida. Nessa primeira viagem, conforme as investigações da Polícia Civil, os criminosos perceberam que a vítima estava com certa quantia em dinheiro no carro, um modelo Volkswagen Gol branco.

Horas depois, Joabson foi chamado novamente por uma "isca" para buscar os criminosos. Quando ele chega ao local, é rendido pelos dois suspeitos, que roubam o seu dinheiro, celular e outros pertences, e seguem para a região rural de Juncado, onde o motorista de aplicativo é executado.

Logo após o crime, os suspeitos, com a "isca", retornam para Sooretama com o carro da vítima e usam o veículo durante toda a madrugada, até abandoná-lo em meio a um matagal no bairro Alegre, onde foi encontrado.

Joabson Feitosa da Silva havia desaparecido após sair de casa para fazer uma corrida. O carro dele foi encontrado abandonado Crédito: Acervo pessoal

Segundo as investigações da Polícia Civil de Sooretama, os autores do crime, junto com a "isca", fugiram da região nos dias seguintes ao crime. No dia 6 de julho, os agentes, com apoio das Polícias Civis de Linhares e Colatina, realizaram uma operação policial na cidade de Colatina, no Noroeste do Estado, onde localizaram e prenderam a "isca" Airlaine Pereira Schaider, de 27 anos, que, em interrogatório, confessou sua participação no latrocínio. Após o interrogatório, ela foi encaminhada para o Centro de Detenção Provisório do município.

Ainda de acordo com as investigações da corporação, Jefinho, após o crime, fugiu para a Bahia e, pouco tempo depois, achando que a situação estava tranquilizada, retornou a Sooretama. Os investigadores, então, realizaram vigilância, cercaram e invadiram a residência no Centro da cidade, onde ele se escondia.

Mesmo com a casa cercada, ele ainda tentou fugir, mas foi preso pelos policiais civis quando tentava pular um muro. Após a prisão, Jefinho foi interrogado e confessou o crime.

Segundo a Polícia Civil, a investigação do latrocínio de Joabson está totalmente encerrada, com todos os autores presos. Brayan foi encaminhado para o sistema carcerário de São Paulo e está à disposição da Justiça do Espírito Santo.

Relembre o crime

O motorista particular Joabson Feitosa da Silva, de 29 anos, foi encontrado morto com múltiplas perfurações no dia 30 de junho, na região de Juncado, zona rural de Sooretama, no Norte do Estado. Ele havia desaparecido na noite do dia 29 de junho após sair de casa para fazer uma corrida. Na ocasião, o carro dele, um Volkswagen Gol branco, havia sido encontrado abandonado na manhã do dia 30 de junho, em meio a um matagal no bairro Alegre.

À época, a Polícia Civil informou que o corpo da vítima foi localizado por catadores de café em uma propriedade rural às margens da BR 101, a cerca de 20 km do veículo.