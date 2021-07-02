Suspeito de estuprar menino de 12 anos em MG é preso no ES

Um homem de 53 anos, suspeito de ter estuprado um menino de 12 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (2). Segundo a polícia, ele estava escondido na casa da irmã, no bairro Costa Dourada, na Serra. Contra o suspeito havia um mandado de prisão temporária. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
A Polícia Civil afirmou que o homem era considerado foragido da Justiça Mineira. A ação desta sexta-feira, inclusive, teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. O delegado-adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Diego Bermond disse que o suspeito não resistiu à prisão.
"A equipe recebeu informações da Polícia Civil de Minas Gerais de que o suspeito estava escondido na casa da irmã, no bairro Costa Dourada, na Serra. Fomos até o local e demos cumprimento ao mandado. Na ocasião, ele não resistiu à prisão”, contou.
A polícia informou ainda que ele foi levado ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, e entregue à Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi encaminhado ao sistema prisional mineiro.