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Foragido

Suspeito de estuprar menino de 12 anos em MG é preso no ES

Segundo a polícia, o homem de 53 anos estava escondido na casa da irmã, no bairro Costa Dourada, na Serra; ele foi levado ao Aeroporto de Vitória e entregue à polícia mineira

Publicado em 02 de Julho de 2021 às 18:56

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

02 jul 2021 às 18:56
Suspeito de estuprar menino de 12 anos em MG foi preso na Serra
Suspeito de estuprar menino de 12 anos em MG foi preso na Serra Crédito: Divulgação/PCES
Um homem de 53 anos, suspeito de ter estuprado um menino de 12 anos em Belo Horizonte, Minas Gerais, foi preso pela Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (2). Segundo a polícia, ele estava escondido na casa da irmã, no bairro Costa Dourada, na Serra. Contra o suspeito havia um mandado de prisão temporária. O nome dele não foi divulgado pela polícia.
A Polícia Civil afirmou que o homem era considerado foragido da Justiça Mineira. A ação desta sexta-feira, inclusive, teve o apoio da Polícia Civil de Minas Gerais. O delegado-adjunto da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, Diego Bermond disse que o suspeito não resistiu à prisão.
"A equipe recebeu informações da Polícia Civil de Minas Gerais de que o suspeito estava escondido na casa da irmã, no bairro Costa Dourada, na Serra. Fomos até o local e demos cumprimento ao mandado. Na ocasião, ele não resistiu à prisão”, contou.
A polícia informou ainda que ele foi levado ao Aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, e entregue à Polícia Civil de Minas Gerais. O homem foi encaminhado ao sistema prisional mineiro.

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