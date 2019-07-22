Foragido de CDP

Suspeito de comandar tráfico de drogas em Aracruz é preso na Serra

Prisão aconteceu nesta segunda (22); Matheus Ferreira Urbano estava foragido da prisão

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:28 - Atualizado há 6 anos

Considerado o chefe do tráfico de drogas de Aracruz, Matheus Ferreira Urbano, de 24 anos, foi detido na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Considerado o chefe do tráfico de drogas de Aracruz, Matheus Ferreira Urbano, de 24 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (22), durante uma operação policial deflagrada na cidade da Serra, na Região da Grande Vitória. Conhecido como “Patati”, ele estava foragido do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II desde novembro de 2018.

À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Aracruz, o delegado Nilton Abdala informou que o detido possui dois mandados de prisão: um por assassinato e outro por tentativa de homicídio contra um policial da Serra. Além de ser investigado por associação e tráfico de drogas.

“O suspeito era responsável por chefiar o tráfico nos bairros Vila do Riacho e Barra do Riacho, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas em Aracruz, e era um dos suspeitos mais procurados do Estado”, disse Abdala. A prisão aconteceu em um condomínio residencial, onde o criminoso morava, localizado no bairro São Diogo II.

Ainda de acordo com Abdala, “Patati” tentou fugir dos policiais. “A ação aconteceu em um apartamento que o investigado alugava. Ao perceber a ação policial, ele tentou se evadir pela janela, mas acabou detido pelas forças policiais”, contou. No local da prisão, nada de ilícito foi encontrado.

Além do mandado de prisão, a operação deflagrada em conjunto com o 5º e o 6º Batalhão da Polícia Militar, também cumpriu um mandado de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, Matheus Ferreira Urbano foi encaminhado, novamente, para o Centro de Detenção Provisória de Viana II.

