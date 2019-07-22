Home
>
Polícia
>
Suspeito de comandar tráfico de drogas em Aracruz é preso na Serra

Suspeito de comandar tráfico de drogas em Aracruz é preso na Serra

Prisão aconteceu nesta segunda (22); Matheus Ferreira Urbano estava foragido da prisão

Gazeta Online

Larissa Avilez

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de julho de 2019 às 16:28

 - Atualizado há 6 anos

Considerado o chefe do tráfico de drogas de Aracruz, Matheus Ferreira Urbano, de 24 anos, foi detido na Serra Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Considerado o chefe do tráfico de drogas de Aracruz, Matheus Ferreira Urbano, de 24 anos, foi detido na manhã desta segunda-feira (22), durante uma operação policial deflagrada na cidade da Serra, na Região da Grande Vitória. Conhecido como “Patati”, ele estava foragido do Centro de Detenção Provisória (CDP) de Viana II desde novembro de 2018.

Recomendado para você

O suspeito, de 19 anos, era um dos chefes do tráfico do bairro Guaranhuns, mas morava em Nova Itaparica

Traficante ligado ao TCP é preso ao entrar em carro de aplicativo em Vila Velha

Um homem de 22 anos e um adolescente de 15 foram localizados e detidos; um terceiro envolvido é procurado pelo crime, que culminou no roubo de cerca de R$ 140 mil

Envolvidos em roubo a dono de padaria em Sooretama são detidos em Linhares

Uma servidora da educação e duas da saúde municipal foram indiciadas por homicídio culposo (quando não há intenção de matar). A denúncia foi encaminhada ao Ministério Público do Espírito Santo

Servidoras vão responder por morte de criança agredida em escola de Ibatiba

À frente da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Departamento Especializado de Narcóticos (Denarc) de Aracruz, o delegado Nilton Abdala informou que o detido possui dois mandados de prisão: um por assassinato e outro por tentativa de homicídio contra um policial da Serra. Além de ser investigado por associação e tráfico de drogas.

“O suspeito era responsável por chefiar o tráfico nos bairros Vila do Riacho e Barra do Riacho, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas em Aracruz, e era um dos suspeitos mais procurados do Estado”, disse Abdala. A prisão aconteceu em um condomínio residencial, onde o criminoso morava, localizado no bairro São Diogo II.

00:00 /
Suspeito de comandar tráfico de drogas em Aracruz é preso na Serra

Ainda de acordo com Abdala, “Patati” tentou fugir dos policiais. “A ação aconteceu em um apartamento que o investigado alugava. Ao perceber a ação policial, ele tentou se evadir pela janela, mas acabou detido pelas forças policiais”, contou. No local da prisão, nada de ilícito foi encontrado.

Além do mandado de prisão, a operação deflagrada em conjunto com o 5º e o 6º Batalhão da Polícia Militar, também cumpriu um mandado de busca e apreensão. De acordo com a Polícia Civil, Matheus Ferreira Urbano foi encaminhado, novamente, para o Centro de Detenção Provisória de Viana II.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais