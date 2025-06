Apontado como executor

Suspeito de atirar e matar empresário capixaba é preso na Paraíba

Homem, que é o segundo suspeito encontrado pelas autoridades, foi apontado como executor do empresário Wallace Lovato. Crime aconteceu no início de junho em Vila Velha

Publicado em 19 de junho de 2025 às 17:48

Arthur Neves é apontado como executor da morte do empresário Wallace Lovato Crédito: Polícia Civil da Paraíba

Foi preso nesta quinta-feira (19), na Paraíba, Arthur Neves de Barros, 35 anos, suspeito de atirar e matar o empresário Wallace Borges Lovato, de 42 anos, no dia 9 de junho, enquanto a vítima saía de sua empresa, na Praia da Costa, em Vila Velha.>

A prisão do suposto executor foi confirmada, inicialmente, pelo governador Renato Casagrande no X, antigo Twitter. A captura do suposto foi feita pelas Polícias Civis do Espírito Santo e da Paraíba, a partir do trabalho do serviço de inteligência.>

Arthur Neves foi encontrado pelas autoridades em Sumé, cidade da paraibana onde o suspeito mora e fica a quase 2 mil quilômetros de Vitória.>

Segundo a PC capixaba, a prisão ocorreu no momento em que ele saía de sua residência graças a um trabalho de vigilância realizado desde a noite anterior pelas equipes de segurança pública da Paraíba.>

>

A Polícia Civil do ES prendeu o executor do assassinato de Wallace Borges Lovato, ocorrido em Vila Velha. A captura, feita na Paraíba com apoio da polícia local, é fruto do excelente trabalho do nosso serviço de inteligência. Com o motorista e o executor já presos, as… — Renato Casagrande 40 (@Casagrande_ES) June 19, 2025

Foi a segunda prisão de apontados como participantes no homicídio. Na terça-feira (17), foi preso em Minas Gerais Arthur Laudevino Candeas Luppi, suspeito de ser o motorista do veículo usado no crime.>

Arthur Laudevino Candeas Luppi Crédito: Obtido por A Gazeta

Wallace Borges Lovato Crédito: Acervo Pessoal

Quem era a vítima

Wallace era proprietário da GlobalSys, focada em software. Ele levou um tiro na cabeça após sair do trabalho e chegar perto de seu carro, um BMW. O automóvel usado no assassinato foi encontrado na semana passada, numa terça-feira (10), no mesmo bairro onde o crime aconteceu. Confira abaixo a linha do tempo preparada por A Gazeta:>

Segunda-feira, 9 de junho

14h40: Wallace estava na empresa dele, a Globalsys, quando um Fiat Pulse chega ao local e estaciona perto do veículo do empresário, na rua Professor Telmo de Souza Torres, lateral à Avenida Champagnat. Ninguém desce do automóvel. Lá dentro, estava o atirador. Ele fica aguardando por cerca de duas horas.>

16h44: Wallace sai da empresa. Segundo testemunhas, ele estava a caminho de sua BMW, falando ao telefone, quando assassino parou o Fiat Pulse ao lado dele e o atirador, que estava no banco traseiro, disparou.>

Socorro: amigos de Wallace socorreram o empresário, colocando a vítima em um carro. A Polícia Militar foi abrindo caminho até o Hospital Praia da Costa, mas o homem não resistiu. >

Terça-feira, 10 de junho

Carro encontrado: na tarde do dia seguinte, o Fiat Pulse usado no crime foi localizado nas proximidades da alça da Terceira Ponte, em Vila Velha, a menos de dois km de onde o crime ocorreu. A Polícia Civil confirmou que era o automóvel usado pelo atirador.>

Placa clonada: o veículo passou por perícia e, naquele mesmo dia, a Polícia Civil já adiantou que o carro estava com uma placa clonada. >

Quarta-feira, 11 de junho

Premeditado: dois dias depois do crime, a Polícia Civil confirmou que o assassinato foi premeditado e disse que estava analisando as imagens para identificar os autores e a motivação. >

Sexta-feira, 13 de junho

Mandante: o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, declarou que já se sabia que o crime tinha uma mandante. Sem dar detalhes, para não atrapalhar as investigações, ele disse em uma coletiva de imprensa que a rota do Fiat Pulse já tinha sido identificada, e que o carro tinha vindo de outro Estado. >

Domingo, 15 de junho

Missa: a missa de sétimo dia de Wallace aconteceu na noite de domingo (15), em uma paróquia na Praia da Costa. >

Terça-feira, 17 de junho

Prisão: a Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que um suspeito de envolvimento no crime foi preso em território mineiro, no entanto, a ação tinha sido conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo. Questionada, a corporação capixaba informou apenas que "o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento".>

Quinta-feira, 18 de junho

Governador Renato Casagrande confirma que o suposto executor do crime foi preso na Paraíba pelas Polícias Civis do Espírito Santo e da Paraíba.>

