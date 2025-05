Bairro Vinte e Três de Maio

Jovem é preso suspeito de ataque a tiros que deixou mortos em Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime está relacionada à disputa entre facções criminosas rivais que atuam na região

Publicado em 28 de maio de 2025 às 10:08 - Atualizado há 3 horas

Na ocasião, criminosos cercaram as saídas de uma rua com carros e motos e abriram fogo. Moradores ficaram assustados com as rajadas (confira acima). Duas pessoas morreram e duas foram baleadas. E justamente um desses feridos era do grupo que foi até o bairro dar o ataque. >

"Duas pessoas deram entrada no hospital lesionadas e sobreviveram. Uma delas (o jovem de 19 anos) alegou que não fazia parte desse ataque, e que tinha sido lesionada em Barramares. A gente verificou uma inconsistência nessa informação porque não teve nenhuma ocorrência em Barramares relacionada a disparos. Conversando com essa suposta vítima, ela então confessou que foi uma das pessoas que deu o ataque", detalhou o delegado Adriano Fernandes, adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. >

As investigações seguem para identificar se o tiro que pegou no jovem de 19 anos veio da própria facção dele, durante o ataque, ou se foi dos suspeitos de Vinte e Três de Maio, que revidaram quando os rivais chegaram. Veja, abaixo, a lista dos atingidos neste caso:>

Renan dos Santos Gomes, de 23 anos - morreu no local João Paulo Lima da Silva, de 19 anos - morreu no hospital Adolescente de 12 anos - atingido na perna e socorrido Jovem de 19 anos - atingido na perna e socorrido, mas depois preso suspeito de ser um dos autores do ataque >

No dia do crime, as autoridades desconfiavam que o ataque poderia ser uma represália, já que, na noite anterior, suspeitos foram até o bairro Barramares e dispararam, deixando feridos um adolescente de 16 anos e um jovem, de 22. >

Ainda na manhã de terça-feira (27), mais um caso: suspeitos de Aribiri foram até Jaburuna dar um ataque, com a intenção de ampliar o território do tráfico de drogas. No fim, três homens foram presos e um adolescente apreendido. Quatro armas foram recolhidas.>

Por que tantos conflitos?

Os constantes casos em Vila Velha chamam a atenção. Segundo o delegado Daniel Fortes, chefe da DHPP de Vila Velha, a instabilidade na região se instaurou desde o final do ano passado. "Nessa época houve um racha dentro do Primeiro Comando de Vitória (PCV) e esse racha gerou uma disputa por território, então os municípios principalmente de Cariacica e Vila Velha passaram a ser alvos dessa disputa". A reportagem de A Gazeta já tinha falado sobre essa situação em fevereiro (veja aqui).>

Além do racha no PCV, há a facção Terceiro Comando Puro (TCP) que quer expandir o território em Vila Velha e Cariacica. "Estamos tendo vários ataques na região e estamos trabalhando para identificar e pedir a prisão dos envolvidos nesses ataques", finalizou Daniel Fortes. >

