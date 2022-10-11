Suspeito de assassinar homem a facadas e pauladas é preso em Fundão

Parte da moto da vítima foi recuperada pela polícia Crédito: Polícia Civil

Um homem de 54 anos foi preso nesta terça-feira (11) no bairro Parque das Gaivotas, na Serra . O detido é suspeito de assassinar Climbson Evangelista Pereira no dia 30 de abril deste ano, no bairro Direção, em Fundão . O genro dele, de 28 anos, também suspeito de ter participado do crime, foi preso no mesmo bairro da Serra, no dia 6 de abril deste ano. A vítima foi morta com pauladas e também facadas.

De acordo com o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia de Polícia de Fundão, o crime foi motivado por ciúmes.

"Estavam todos na casa do homem de 28 anos, bebendo e usando drogas. Foi quando a vítima acabou mexendo com a esposa do homem de 28 anos, que atraiu a vítima com o pretexto de comprar mais entorpecentes e a encurralou, dando uma paulada e depois deu dez facadas. O sogro o ajudou" Rodrigo Peçanha - Titular da Delegacia de Polícia de Fundão

Ainda segundo o delegado, a vítima estava com uma motocicleta quando foi assassinada. Durante as investigações, os policiais constataram que o suspeito de 28 anos havia vendido a moto para outro homem, identificado e localizado no bairro Direção. Ele foi autuado pelo crime de receptação e uma parte da moto foi recuperada.

PRESO PELO MESMO CRIME

Essa não é a primeira vez que o homem de 54 anos é preso pelo crime de assassinato. A primeira prisão, temporária, ocorreu no bairro Praia Grande, em Fundão, no dia 25 de junho deste ano. Na ocasião, ele foi colocado em liberdade após o prazo de 30 dias. No entanto, as investigações apontaram a participação dele no crime e, com isso, a Delegacia de Fundão solicitou o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito.