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Na cadeia

Suspeito de assassinar homem a facadas e pauladas é preso em Fundão

A vítima, Climbson Evangelista Pereira, foi assassinada no dia 30 de abril deste ano no bairro Direção, em Fundão. Crime foi motivado por ciúmes
Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

11 out 2022 às 18:33

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 18:33

Parte da moto da vítima recuperada pela polícia
Parte da moto da vítima foi recuperada pela polícia Crédito: Polícia Civil
Um homem de 54 anos foi preso nesta terça-feira (11) no bairro Parque das Gaivotas, na Serra.  O detido é suspeito de assassinar  Climbson Evangelista Pereira no dia 30 de abril deste ano, no bairro Direção, em Fundão. O genro dele, de 28 anos, também suspeito de ter participado do crime, foi preso no mesmo bairro da Serra, no dia 6 de abril deste ano. A vítima foi morta com pauladas e também facadas. 
De acordo com o delegado Rodrigo Peçanha, titular da Delegacia de Polícia de Fundão, o crime foi motivado por ciúmes. 
"Estavam todos na casa do homem de 28 anos, bebendo e usando drogas. Foi quando a vítima acabou mexendo com a esposa do homem de 28 anos, que atraiu a vítima com o pretexto de comprar mais entorpecentes e a encurralou, dando uma paulada e depois deu dez facadas. O sogro o ajudou"
Rodrigo Peçanha - Titular da Delegacia de Polícia de Fundão
Ainda segundo o delegado, a vítima estava com uma motocicleta quando foi assassinada. Durante as investigações, os policiais constataram que o suspeito de 28 anos havia vendido a moto para outro homem, identificado e localizado no bairro Direção. Ele foi autuado pelo crime de receptação e uma parte da moto foi recuperada.

PRESO PELO MESMO CRIME

Essa não é a primeira vez que o homem de 54 anos é preso pelo crime de assassinato. A primeira prisão, temporária, ocorreu no bairro Praia Grande, em Fundão, no dia 25 de junho deste ano. Na ocasião, ele foi colocado em liberdade após o prazo de 30 dias. No entanto, as investigações apontaram a participação dele no crime e, com isso, a Delegacia de Fundão solicitou o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito.
O homem de 28 anos está preso preventivamente desde o dia 30 de setembro. Já o suspeito de 54 anos foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Aracruz. O nome de nenhum deles foi divulgado.

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