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Acidente

Roda se solta de carreta e atinge ônibus escolar em Atílio Vivácqua

Ao todo, 20 alunos voltavam da aula quando o acidente ocorreu no início da tarde desta terça (11), na ES 289. O motorista do coletivo ficou ferido e foi levado ao hospital

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 17:11

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

11 out 2022 às 17:11
Um ônibus escolar com 20 crianças foi atingido após uma roda de uma carreta se soltar início da tarde desta terça-feira (11), na ES 289, no distrito de Amapá, em Atílio Vivácqua, no Sul do Estado. Nas imagens registradas por pessoas que estavam no local, é possível ver estudantes, professores e monitores às margens da rodovia.
Segundo a apuração do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul, os alunos voltavam da aula quando o acidente aconteceu. O para-brisa do veículo ficou totalmente destruído.
O chefe de gabinete da prefeitura do município, Paulo Caldeira Burock Junior, explicou que a carreta vinha no sentido Cachoeiro, quando a roda se soltou e atingiu a frente do veículo escolar. As crianças não ficaram feridas, no entanto, o motorista acabou atingido por estilhaços do vidro. Ele foi socorrido com ferimentos leves, para um hospital do município.
Roda se solta de carreta e atinge ônibus escolar com 20 crianças em Atílio Vivácqua
O acidente aconteceu na ES 289, em Atílio Vivácqua. As crianças estavam voltando da aula quando tudo ocorreu. Crédito: Telespectador | A Gazeta
Em nota, a Polícia Militar informou que motorista da carreta relatou "que transitava sentido BR 101 x Atílio Vivacqua, quando no Km 11, da ES 289, percebeu que o eixo traseiro, com duas rodas, se soltou e passou por ele já descontrolado. Na curva, o eixo colidiu no barranco, às margens da rodovia, e foi lançado contra o ônibus, que transitava na direção contrária".
A professora Ângela Cristina, que estava em outro ônibus, chegou no local do acidente minutos depois. “Eram crianças menores, quando vi elas, estavam muito agitadas. Eu, a monitora e a diretora tentamos ajudar a acalmar a situação. Várias pessoas ajudaram e foram também chegando mães que ficaram sabendo”, disse.
O chefe de gabinete informou que o ônibus escolar é fretado e já foi substituído.
Com informações do repórter Thomaz Albano, da TV Gazeta Sul.

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