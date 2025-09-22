Home
Suspeita de integrar grupo de sequestro através de falsos encontros é presa no ES

O crime aconteceu em março de 2024, no município de Vitória, quando a vítima, após marcar um "match" pelo aplicativo, foi mantida em cárcere por mais de 24 horas

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 14:59

A mulher foi presa após a polícia investigar um grupo que torturava e subtraía dinheiro das vitimas com falsos encontros Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Uma mulher de 40 anos foi presa, nesta segunda-feira (22), no bairro Parque Jacaraípe, na Serra, suspeita de integrar grupo criminoso que sequestra vítimas em encontros falsos. Conforme a Polícia Civil, o foco eram homens, que atraídos por aplicativos de relacionamento, passavam por situação de tortura física e psicológica.

A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, pelo crime de extorsão mediante restrição de liberdade. A presa seria a responsável por indicar contas bancárias de terceiros, conhecidos como ‘conteiros', para a realização de transferências dos valores subtraídos da vítima.

Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público do Espírito Santo (MPES), sendo que oito delas estão presas preventivamente e respondem a processo por envolvimento.

Crime em 2024

A corporação informou que o crime em que ela estaria envolvida aconteceu em Vitória, em março de 2024. Na época, um homem passou por momentos de tortura após chegar ao local marcado com o suposto ‘match’ realizado através de um aplicativo. Ele foi mantido em cárcere por mais de 24 horas. Entre as situações estão ameaças com arma de fogo em simulação de ‘roleta russa’.

A atitude criminosa teria como objetivo conseguir que ele fornecesse senhas bancárias. A crueldade era tanta, que no mesmo local onde ocorreu o crime, o grupo realizou uma festa com direito a bebidas alcoólicas e pizza. Tudo, enquanto a vítima permanecia amarrada em um dos quartos do imóvel onde o crime aconteceu.

Após os procedimentos de praxe, a suspeita foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. O nome dela não foi divulgado. 

