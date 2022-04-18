Sonho salvou marceneiro vítima de boato por morte de criança em Cariacica

"Eu ia voltar para a casa na quinta-feira, mas um amigo meu teve um sonho comigo, onde eu sofria um acidente. Quando ele me contou, fiquei receoso e deixei para ir embora na sexta (15)", revela. Com o retorno à Grande Vitória adiado, ele soube tudo o que aconteceu pela internet e ficou parcialmente aliviado.

"Fiquei muito assustado, mas satisfeito que não tinha voltado para casa e que a minha esposa não estava mais lá, porque as consequências poderiam ter sido muito piores" Hélio Felipe dos Anjos Martins - Marceneiro

Segundo o marceneiro, a maior preocupação dele ao saber que estavam entrando na residência era avisar a esposa — que está grávida de oito meses — para ela deixar o local. Naquele momento, as fotos do casal já circulavam na internet, atreladas à morte que havia sido registrada no bairro Nova Esperança, onde moram.

"Vi nas redes sociais que uma criança havia morrido no meu bairro e algumas pessoas me mandaram mensagens de ódio, falando que eu tinha que pagar, que eu era assassino. Depois, vi minha foto rolando. Minha primeira reação foi ligar para a minha mulher. Pedi para amigos a tirarem de lá também. Em seguida, recebi um vídeo da casa pegando fogo", relata.

Com o incêndio e os saques realizados na residência, a família amargou prejuízos com eletrodomésticos, teve portas e janelas quebradas e perdeu todo o enxoval feito para a pequena Mariah — que deve vir ao mundo já no próximo mês. "Minha esposa está com o psicológico extremamente abalado", comenta Hélio.

Para tentar amenizar todo o pesadelo vivido pelo casal, amigos do marceneiro organizaram uma "vaquinha" . A intenção é arrecadar doações de material de construção, utensílios domésticos, roupas de bebê, fraldas ou dinheiro. "Eles perderam tudo", conta a amiga Victoria Anselmo.

REVIRAVOLTA: MARCENEIRO RELATA AGRESSÃO DE VIZINHO

Inicialmente, os familiares do menino de sete anos que morreu contaram aos policiais que desconfiavam de que o responsável pela morte do pequeno seria um vizinho: Hélio Felipe dos Anjos Martins. Isso devido a um desentendimento entre o marceneiro e o pai da criança.

Questionado a respeito, Hélio explicou que realmente houve uma discussão entre ambos, devido a um vidro dele que acabou quebrado pelo filho mais velho do homem, no final de fevereiro. A partir de então, o pai dos meninos passou a ameaçar Hélio e chegou a agredi-lo há um mês.

"Eu e minha mulher já nos sentíamos acuados, até que uma vez ele estendeu o braço me confrontando e me agrediu. Ele me deu um soco e falou para entrar na casa dele. Achei estranho e só chamei a polícia, para abrir um boletim de ocorrência contra ele", afirma o marceneiro.

Em nota, a Polícia Civil confirma o registro e informa que o caso tramitou no 14º Distrito Policial. "No dia 23 de março, a vítima e o suspeito foram intimados e, após os depoimentos, o acusado assinou um termo circunstanciado pelo crime de lesão corporal e foi liberado", esclarece.

ENTENDA O CASO

O pequeno Ricardo Coelho, de apenas sete anos, morreu no final da tarde da última quinta-feira (14), após levar um tiro enquanto estava na casa onde morava, no bairro Nova Esperança, em Cariacica. Ele chegou a ser socorrido para um hospital no município, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu.

De acordo com informações iniciais divulgadas pela Polícia Militar , o médico que socorreu o menino explicou que, pela análise das três perfurações, a criança teria colocado a mão na frente do rosto, antes de receber o disparo — que teria atravessado a mão, a região do olho e a nuca.

Ricardo Coelho, de apenas sete anos, morreu após levar um tiro que atravessou a cabeça Crédito: Arquivo pessoal

TV Gazeta, o major Prado, da PM, destacou que o foco era encontrar a arma utilizada na ação e que a Em entrevista à, o major Prado, da PM, destacou que o foco era encontrar a arma utilizada na ação e que a principal linha de investigação apontava para um acidente que teria acontecido na própria residência da família, sem qualquer tipo de envolvimento do vizinho (o marceneiro Hélio).