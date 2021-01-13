Servidor é investigado por furtar equipamentos em prefeitura do ES Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo/ Divulgação

Um funcionário público de 50 anos é investigado por furtar objetos da prefeitura de Nova Venécia , Noroeste do Espírito Santo. Nesta terça-feira (12), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do servidor, no bairro Margareth. O material furtado foi recuperado e apreendido.

Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), delegado Eduardo Pimenta Mota, o servidor confessou os furtos. "Em depoimento, ele confessou os furtos e alegou que os objetos eram para uso próprio. Acreditamos que esse servidor estaria revendendo os objetos furtados há algum tempo, mas isso, ainda, é objeto de investigação na nossa delegacia", disse.

Ainda de acordo com o delegado, o servidor exercia o cargo de chefe dos vigias da prefeitura e entre os objetos recuperados está uma caixa de som, avaliada em R$ 4 mil.

"Na residência dele foram apreendidos dois computadores completos, sendo que um deles tinha webcam e caixas de som, um notebook amarelo, dois retroprojetores, um conjunto de mesas infantis com quatro cadeiras, duas mesas, duas cadeiras, um violão e uma caixa de som, avaliada em R$ 4 mil", explicou o delegado.