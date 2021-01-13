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Nova Venécia

Servidor é investigado por furtar equipamentos em prefeitura do ES

O homem exercia o cargo de chefe dos vigias da Prefeitura de Nova Venécia. Entre os objetos recuperados está uma caixa de som, avaliada em R$ 4 mil

Publicado em 13 de Janeiro de 2021 às 16:25

Publicado em 

13 jan 2021 às 16:25
Servidor é preso suspeito de furtar equipamentos eletrônicos em prefeitura do ES
Servidor é investigado por furtar equipamentos em prefeitura do ES Crédito: Polícia Civil do Espírito Santo/ Divulgação
Um funcionário público de 50 anos é investigado por furtar objetos da prefeitura de Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Nesta terça-feira (12), a polícia cumpriu um mandado de busca e apreensão na casa do servidor, no bairro Margareth. O material furtado foi recuperado e apreendido.
Segundo o titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic), delegado Eduardo Pimenta Mota, o servidor confessou os furtos. "Em depoimento, ele confessou os furtos e alegou que os objetos eram para uso próprio. Acreditamos que esse servidor estaria revendendo os objetos furtados há algum tempo, mas isso, ainda, é objeto de investigação na nossa delegacia", disse.

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Ainda de acordo com o delegado, o servidor exercia o cargo de chefe dos vigias da prefeitura e entre os objetos recuperados está uma caixa de som, avaliada em R$ 4 mil.
"Na residência dele foram apreendidos dois computadores completos, sendo que um deles tinha webcam e caixas de som, um notebook amarelo, dois retroprojetores, um conjunto de mesas infantis com quatro cadeiras, duas mesas, duas cadeiras, um violão e uma caixa de som, avaliada em R$ 4 mil", explicou o delegado.
Como não havia situação flagrancial, o suspeito vai responder, inicialmente, em liberdade. Ele poderá ser indiciado por peculato furto, descrito no artigo 312 do Código Penal, que prevê pena de prisão de dois a 12 anos.

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