Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polícia Civil

Seis suspeitos de integrar grupo criminoso mais violento da Serra são presos

A organização criminosa atuava nos bairros André Carloni e Carapina Grande, além do município de Santa Maria de Jetibá, e é responsável por vários assassinatos

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 08:57

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 out 2021 às 08:57
Antônio Carlos Ferreira Benedito (Orelha), de 23 anos, Gabriel Butter Agra de Araújo, de 20, Matias Santos Amaral (Maluquinho), de 18, e Manoel Muniz Júnior (Alves), de 35
Antônio Carlos Ferreira Benedito (Orelha), de 23 anos, Gabriel Butter Agra de Araújo, de 20, Matias Santos Amaral (Maluquinho), de 18, e Manoel Muniz Júnior (Alves), de 35 Crédito: Divulgação/PCES
Seis suspeitos de fazer parte de uma organização criminosa responsável por vários assassinatos na Serra e no interior do Espírito Santo foram presos pela Polícia Civil. De acordo com a corporação, as prisões significam a desarticulação de um dos grupos criminosos mais violentos do município da Serra.
Cinco deles estão envolvidos em um assassinato ocorrido no dia 22 de julho, na Estrada de Queimados, na Serra e um, que está foragido, é apontado como mandante do crime.
As investigações apontaram que Antônio Carlos Ferreira Benedito, conhecido como "Orelha", de 23 anos; Gabriel Butter Agra de Araújo, de 20; Matias Santos Amaral, conhecido como "Maluquinho", de 18, e Manoel Muniz Júnior, o "Alves", de 35, participaram do assassinato de um jovem identificado como Delcimar Cardoso Júnior, de 17 anos no mês de julho.
De acordo com o delegado Rodrigo Sandi Mori, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, os criminosos participaram do crime a mando do chefe do tráfico de drogas do Campo do Brasil, Marcos Antônio Soledade Silva, conhecido como "Coroa", de 31 anos, que está foragido.
Marcos Antônio Solidade Silva, conhecido como 'Coroa', está foragido e é apontado como mandante de assassinato na Serra
Marcos Antônio Solidade Silva, conhecido como 'Coroa', está foragido e é apontado como mandante de assassinato na Serra Crédito: Divulgação/PCES
"Três suspeitos pegaram a vítima e depois o Alves e um adolescente que estavam armados. No trajeto de oito quilômetros até o local do crime eles foram pisando e batendo na vítima. No local da execução, o Alves desembarcou segurando a vítima pelo pescoço e efetuou o primeiro disparo no rosto da vítima. O adolescente efetuou mais 12 disparos e o Alves efetuou um último disparo na cabeça. Os cinco voltaram para o bairro e ficaram bebendo e se divertindo até às 5 horas da manhã. Alves e o adolescente, inclusive, demonstraram frieza e debocharam da situação em áudios de WhatsApp", contou o delegado."
Delegado Rodrigo Sandi Mori - Chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra do Autor
Ainda de acordo com o delegado, o grupo é responsável por assassinatos na Serra e em Santa Maria de Jetibá e também ostentava armas nas redes sociais.
"Poucos dias antes do crime eles gravaram um vídeo ostentando armas de fogo no interior do carro usado no assassinato. A prisão deles significa desestruturação de um dos grupos mais violentos que atuavam na Serra e em Santa Maria de Jetibá. O Alves comanda o tráfico em Santa Maria de Jetibá e é investigado por três homicídios naquela cidade e estava tentando expandir seu território dando apoio aos traficantes de Carapina Grande, na Serra", disse.

MOTIVAÇÃO

O delegado explicou que a vítima foi morta em julho porque estaria cometendo roubos nos bairros André Carloni e Carapina Grande, mas o que chamou atenção é que um deles se aproximou da vítima e furtou o tênis e a jaqueta dela após o crime.
"É um grupo extremamente violento. Quatro deles confessaram a participação no crime demonstrando frieza e deboche da situação"
Delegado Rodrigo Sandi Mori - Chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra do Autor
As prisões aconteceram em um período de dois meses, entre os dias 22 de julho, quatro horas após o crime, e 15 de setembro.
Segundo a polícia, um adolescente envolvido no assassinato foi morto em 27 de agosto no bairro Carapina Grande por causa da disputa do tráfico de drogas entre traficantes das regiões do Campo do brasil e o Ponto Final.
Os presos foram autuados por homicídio qualificado, corrupção de menores e um deles por furto, porque furtou a jaqueta e o tênis da vítima.
Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Homem é atropelado e agredido após tentar assaltar mulher em Vila Velha

Homem é baleado por suspeitos de moto no Ibes, em Vila Velha

Chacina em Vila Velha: mais dois sobreviventes prestam depoimento

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assassinato Dhpp Grande Vitória Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Imagem de destaque
Justiça do ES manda suspender secretário por violência psicológica contra procuradora

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados