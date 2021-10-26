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Comparsa fugiu

Homem é atropelado e agredido após tentar assaltar mulher em Vila Velha

Suspeito tentou roubar o celular da mulher e, quando tentou fugir, foi atropelado por um carro. Na sequência, acabou espancado por pessoas que passavam no local e teve uma das pernas quebradas

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 08:20

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

26 out 2021 às 08:20
Suspeito foi atropelado e agredido depois de tentar roubar uma mulher no bairro Alvorada, em Vila Velha
Suspeito foi atropelado e agredido depois de tentar roubar uma mulher no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Um homem foi preso após tentar assaltar uma mulher que estava com a filha no colo, no bairro Alvorada, em Vila Velha, na noite desta segunda-feira (25). O suspeito, identificado como Welington Alves da Cruz, de 23 anos, ainda foi agredido por pessoas que passavam pela rua no momento, antes de ser detido pela Polícia Militar. O comparsa dele conseguiu fugir.
De acordo com o registro do boletim de ocorrência, a dupla estava em uma motocicleta e tentou roubar o celular da vítima. Quando eles tentavam fugir, foram atropelados por um homem que passava de carro no momento do crime. Um dos suspeito conseguiu escapar, mas o outro foi contido pelas pessoas.
A mulher, que tem 25 anos e está grávida, disse que havia acabado de buscar a filha quando foi surpreendida pela dupla de assaltantes. Eles exigiram que a mulher entregasse a bolsa e o celular dela. Ela afirmou que não conseguiu ver se algum deles estava armado, mas testemunhas afirmaram que um dos assaltantes teria uma arma.
Ele teve a perna quebrada no momento em que foi atropelado e, conforme registro da PM, foi socorrido pelo Samu para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória, onde está internado sob escolta policial. A motocicleta utilizada na tentativa de assalto foi recolhida.

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