Homem é atropelado e agredido após tentar assaltar mulher em Vila Velha

Suspeito foi atropelado e agredido depois de tentar roubar uma mulher no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta

Um homem foi preso após tentar assaltar uma mulher que estava com a filha no colo, no bairro Alvorada, em Vila Velha , na noite desta segunda-feira (25). O suspeito, identificado como Welington Alves da Cruz, de 23 anos, ainda foi agredido por pessoas que passavam pela rua no momento, antes de ser detido pela Polícia Militar . O comparsa dele conseguiu fugir.

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De acordo com o registro do boletim de ocorrência, a dupla estava em uma motocicleta e tentou roubar o celular da vítima. Quando eles tentavam fugir, foram atropelados por um homem que passava de carro no momento do crime. Um dos suspeito conseguiu escapar, mas o outro foi contido pelas pessoas.

A mulher, que tem 25 anos e está grávida, disse que havia acabado de buscar a filha quando foi surpreendida pela dupla de assaltantes. Eles exigiram que a mulher entregasse a bolsa e o celular dela. Ela afirmou que não conseguiu ver se algum deles estava armado, mas testemunhas afirmaram que um dos assaltantes teria uma arma.