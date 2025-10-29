Investigação

Sargento da PM da Bahia foi morto por motorista de app de Vila Velha

Segundo a Polícia Civil, assassino alugou o carro do militar para trabalhar, mas não pagava o aluguel; quando a vítima cobrou a devolução do veículo, o suspeito armou a emboscada

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 18:47

Ferramentas utilizadas para enterrar o corpo de sargento em terreno de Jaguaré Crédito: PCES | Divulgação

O sargento da reserva da Polícia Militar da Bahia que foi encontrado morto no Espírito Santo foi vítima de uma emboscada, segundo a Polícia Civil. Francisco de Assis Pereira dos Reis, de 66 anos, foi assassinado após cobrar uma dívida de um capixaba de 27 anos, para quem havia alugado um carro.

O nome do criminoso não foi divulgado, mas se trata de um morador de Vila Velha que alugou um Grand Siena branco do sargento para trabalhar como motorista de aplicativo. Ele deveria pagar mensalmente R$ 1 mil para Francisco, mas há quase um ano deixava o sargento no prejuízo. O dono do carro pediu o veículo de volta, momento em que o assassino preparou a emboscada, segundo a investigação.

Francisco morava em Teixeira de Freitas, na Bahia, e lá foi marcado um encontro entre os dois, no dia 24 de outubro. Quem dirigiu o carro até a cidade foi um outro homem, de 20 anos. No banco de trás, estava o motorista de aplicativo que havia alugado o veículo do sargento. Quando a vítima entrou no Grand Siena, o suspeito aplicou um golpe conhecido como "mata leão" e depois usou uma corda para finalizar o assassinato.

O local onde o corpo foi enterrado — em Jaguaré, no Espírito Santo — foi escolhido pelo comparsa do motorista de aplicativo, que tem familiares na cidade.

Corpo de sargento da reserva da PM da Bahia foi encontrado em cova rasa, na zona rural de Jaguaré Crédito: PCES | Divulgação

Sargento foi dado como desaparecido

Como o sargento não compareceu a compromissos que tinha no sábado (25), a família acionou a polícia, que fez uma busca na casa dele e encontrou o celular, com mensagens em que combinava a devolução do carro.



Quando o veículo foi localizado no Espírito Santo, a polícia pediu à Justiça que fossem expedidos mandados de prisão temporária. O assassino foi preso na Ilha do Frade, em Vitória, na terça-feira (28). O Grand Siena foi apreendido.

Segundo a Polícia Civil, o suspeito confessou o crime de forma espontânea, dando detalhes de como tirou a vida do sargento e indicou o comparsa — que foi preso no mesmo dia no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Os dois vão responder por "homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver". A investigação será finalizada pela PC da Bahia.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta