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Santa Leopoldina: curiosidade e tensão nas ruas após ataque na cidade

As horas seguintes após serem acordados com tiros e explosões no assalto a bancos na madrugada desta sexta (30) foram de sensações diferentes para os moradores; confira os relatos
Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

30 set 2022 às 18:56

Publicado em 30 de Setembro de 2022 às 18:56

Assalto as agencias de Santa Teresa
Agência do Banco do Brasil foi uma das invadidas por criminosos em Santa Leopoldina, nesta sexta-feira (30) Crédito: Carlos Alberto Silva
As horas que sucederam o ataque de criminosos ao município de Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, foram de prejuízo e também de curiosidade para alguns moradores da região. Na madrugada desta sexta-feira (30), homens fortemente armados fecharam ruas, atiraram contra viaturas, renderam motoristas e saquearam pelo menos três bancos.
No início da tarde, moradores ainda se aglomeravam no Centro, onde ficam as agências, para ver o cenário de destruição. "Nós estamos tristes com o que está acontecendo na nossa cidade, que é tão pequena. Todo mundo ainda está muito tenso", contou a funcionária pública aposentada, Izabel Nunes, de 57 anos.
Quem precisava sacar dinheiro ou resolver alguma pendência financeira reclamou da falta de serviço. O roubo aconteceu no dia em que ocorreria o pagamento de servidores municipais, conforme contou o prefeito Romero Endringer (PTB).
"Hoje era dia de pagamento e está tudo cortado. Ninguém recebe nada. Tem que ir para qualquer outro lugar receber. E eu precisava ir ao banco hoje. Eu sou professor aposentado, ia tirar o dinheiro para pagar as contas, que vencem todas hoje", afirmou o professor aposentado Gibson Telles, de 71 anos.

Movimento em Santa Leopoldina após ataque desta sexta-feira (30)

Imagens do repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, mostram a retirada dos destroços em dois dos bancos saqueados. Equipes da Defesa Civil também estiveram no local à tarde para avaliar as estruturas das agências bancárias, que sofreram com explosões de dinamite.
Apesar da proibição de estacionar em alguns trechos da rua onde estão os bancos atingidos, o trânsito fluiu pela região. O comércio também funcionou normalmente.

PASSO A PASSO

Tudo começou na madrugada desta sexta-feira (30), quando um grupo de homens armados invadiu a cidade, fechou ruas, tirou contra viaturas, rendeu motoristas e saqueou pelo três bancos, com uso de explosivos.
Os criminosos colocaram uma árvore na estrada para fechar a passagem. Depois, fizeram um caminhoneiro refém e fecharam outra estrada. Nesse momento começou o tiroteio, que deixou os moradores desesperados. Pneus de viaturas da PM que estavam estacionadas nas ruas foram furados. Os bandidos usavam touca ninja e estavam fortemente armados, como deu para ver nos vídeos feitos por câmeras de videomonitoramento (confira acima).
Após os tiros, começaram as explosões. Eles jogaram granadas em três bancos: Banco do Brasil, Sicoob e Banestes. De acordo com a Defesa Civil, o Banestes foi o maior prejudicado. Em cima dele funcionava uma igreja, que vai precisar ficar completamente interditada por pelo menos 30 dias.
Depois de saquearem os bancos, os bandidos fugiram. Em seguida, dois veículos incendiados foram encontrados em uma zona rural de Viana, a 60km de Santa Leopoldina. A perícia da Polícia Civil foi até lá e constatou que os carros foram usados pela quadrilha.

Nota do Banco do Brasil

“O Banco do Brasil informa que a agência de Santa Leopoldina, no Espírito Santo, não abre nesta sexta-feira (30), após passar por ataque criminoso do tipo ‘novo cangaço’ na última madrugada. A agência foi temporariamente interditada para perícia da polícia técnica do Estado. Equipes de engenharia do BB serão deslocadas até o município para avaliação dos danos à estrutura da unidade, parcialmente destruída durante o ataque. Não há previsão para normalização do atendimento no município. Os clientes e usuários do BB de Santa Leopoldina podem buscar atendimento alternativo nas cidades de Santa Maria do Jetibá e Cariacica. O BB não informa valores subtraídos durante ataques às suas dependências. No âmbito das suas atribuições, o Banco colabora com as autoridades policiais competentes na investigação do caso."

Nota do Banestes

"O Banestes informa que uma equipe técnica está na Agência Santa Leopoldina e trabalha para restabelecer o atendimento o mais rápido possível, após o ataque de criminosos no município, ocorrido na madrugada desta sexta-feira (30).

 Quem precisar de serviços bancários deve priorizar o uso do App Banestes e do Banestes Internet Banking para efetuar pagamentos, transferências entre contas, consultar saldos, contratar empréstimos, além de outros serviços. 

Os clientes do município também podem buscar atendimento alternativo nas agências e caixas eletrônicos localizados nas cidades vizinhas de Cariacica-Sede, Serra, Santa Maria de Jetibá, Santa Teresa e Fundão. 

Seguem os endereços: - Cariacica-Sede: Agência de Negócios Banestes Cariacica-Sede (Rua Onofre de Oliveira, 155); Banesfácil WBV Leodoro (Rua Onofre de Oliveira, 93); terminal eletrônico Banestes Saque Pague do Posto Moxuara (Praça Getúlio Vargas, 11), que permite depósitos, saques, pagamentos e transferências entre contas Banestes; Banco 24horas localizado no Supermercado Praça Real (Rua Onofre Oliveira, 9). 

- Endereço das demais agências Banestes: Fundão (Rua Everaldino Silva, s/nº); Santa Maria de Jetibá (Av, Frederico Grulke, 676); Santa Teresa (Av. Getúlio Vargas, 146); e Serra-Sede (Rua Rômulo Castelo, 48). 

O Banco ressalta que está colaborando com os trabalhos das equipes de Segurança Pública, para investigação da ocorrência."

Nota Sicoob

"Na madrugada desta sexta-feira (30) houve uma ocorrência na agência do Sicoob localizada em Santa Leopoldina. A ação foi registrada pelo sistema de monitoramento e as imagens disponibilizadas para as autoridades policiais que investigam o caso. Até que sejam finalizados os reparos na unidade, os associados podem realizar transações pelos canais digitais e nas agências mais próximas, de Santa Maria de Jetibá e Santa Teresa. A cooperativa ainda providenciará um espaço de atendimento provisório em Santa Leopoldina."

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