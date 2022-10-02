O velho novo cangaço: é possível prevenir o crime nas pequenas cidades do ES?

Vídeo mostra refém sendo libertado e ação criminosa em Santa Leopoldina Crédito: Videomonitoramento

Como se trata de localidades usualmente muito pacatas, pouco ou nada é feito para prevenir esse tipo de ação, e há muito o que se pode fazer. De um lado, é preciso acostumar as pessoas a usar dinheiro de “plástico” e transações eletrônicas. Era dia de pagamento da prefeitura e, tal como uma cidade no velho oeste, havia muito dinheiro em espécie nos cofres... É claro que foi isso que atraiu os criminosos. Aposto como em Santa Leopoldina esse tipo de hábito será repensado, mas toda e qualquer cidade pequena ou distrito precisa botar a barba de molho.

Outra questão que pode ser melhorada é assegurar que todos os policiais residam na cidade onde trabalham. Assim, mesmo de folga, eles podem ser um contingente de reforço, reduzindo a vulnerabilidade.

E, é claro, esses crimes são passíveis de investigação. O correto seria que a Polícia Federal tivesse pessoal suficiente para esse trabalho, que é incumbência dela, já que tais crimes são cometidos por quadrilhas que atuam em todo o país.

Não vejo utilidade prática em alterações legislativas. Isso acaba virando um discurso político eleitoreiro, de governos que não dão aos policiais os instrumentos necessários para fazer o seu trabalho, mas mostram para a população que “estão fazendo o possível”. Se os criminosos não forem presos, é irrelevante que as penas sejam aumentadas; se o forem, as leis que temos são suficientes para mantê-los muitos anos atrás das grades.