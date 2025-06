Crime há quase 1 ano

Rogerinho do Village: morte de traficante de Cachoeiro ainda é mistério

Assassinato aconteceu na tarde de 7 de agosto de 2024, no meio da rua, enquanto Rogério Silva, de 57 anos, andava pelo bairro Rubem Braga

Após quase um ano da morte de Rogério Silva, de 57 anos, conhecido como Rogerinho do Village, o assassinado dele ainda é mistério. Apontado pela Polícia Civil como uma das principais lideranças do tráfico de drogas em bairros de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, Ele foi executado no dia 7 de agosto de 2024, após receber o benefício da saída temporária. O crime aconteceu durante a tarde, no meio da rua, enquanto o homem caminhava pelo bairro Rubem Braga. >