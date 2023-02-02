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Tentativa de latrocínio

Reviravolta! Dono de carro à venda foi esfaqueado por menina em Vila Velha

A mulher da vítima contou que só um criminoso estava envolvido no crime. A PC, no entanto, divulgou nesta quinta (2), que o suspeito estava com uma adolescente e ela teria desferido as facadas
Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

02 fev 2023 às 18:36

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 18:36

Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participação da tentativa de latrocínio em Vila Velha
Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participação da tentativa de latrocínio em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Uma adolescente, de 17 anos, foi a autora dos golpes que feriu um motorista, de 51 anos, na última segunda-feira (30), no bairro Cristóvão Colombo, em Vila Velha. Ela estava com um jovem de 21 anos, que se passou por comprador de um veículo e usou uma plataforma de compra e venda on-line para atrair a vítima. Após fazer um teste com o veículo, eles anunciaram o assalto, a vítima resistiu e acabou esfaqueada.
O acusado de 21 anos foi preso pela Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) , nesta quarta-feira (1º), no bairro Enseada do Suá, em Vitória.
Inicialmente, as informações indicavam que apenas uma pessoa estava envolvido no crime, mas conforme a Polícia Civil divulgou em coletiva realizada nesta quinta-feira (2), o jovem e a menor de idade foram se encontrar com a vítima. 
De acordo com o titular da DFRV, o delegado Luiz Gustavo Ximenes, a adolescente ficou no banco de trás, enquanto o dono do carro no banco do carona e o outro acusado ao volante. Os apontados pelo crime pediram para dar uma volta com o carro e, em determinado momento, eles anunciaram o assalto. Foi quando a vítima reagiu.
A menor de idade e o dono do veículo entraram em uma luta corporal e ela desferiu golpes na barriga do motorista. Em seguida, eles empurraram o corpo dele para fora do carro e fugiram.
O delegado informou que está providenciando uma representação de um mandado de busca e apreensão para a menor, que ainda não foi apreendida.
Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, foram dois dias de trabalho contínuo até chegar aos suspeitos. As investigações começaram a partir do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que esteve primeiro no local e fez um levantamento da cena. Houve também informações através de denúncias anônimas e testemunhas que não quiseram se identificar.
Uma das testemunhas, segundo o delegado, revelou todos os fatos, conforme o suspeito de 21 anos contou após o crime. Questionado na delegacia, o jovem preferiu se manter em silêncio.
“A princípio a DEHPP compareceu no local depois do crime e fez um levantamento que conseguiu até o telefone de um dos envolvidos, através desse telefone, conseguimos chegar até o endereço de um dos suspeitos. DHPP iniciou as investigações e realizou os levantamentos, e depois a DFRV deu continuidade”, explicou Luiz Gustavo Ximenes.
Ainda segundo o delegado, o suspeito de 21 anos tem passagem por tráfico de drogas, mas atualmente estava trabalhando de carteira assinada em uma empresa de manutenção de ar-condicionado.
“Não há informações sobre o que eles fariam com o carro e, após a finalização das investigações, teremos os motivos do roubo, e porque fizeram isso com a vítima. Por enquanto só conseguimos finalizar a prisão de um dos envolvidos”, afirmou o delegado.

Polícia investiga se há terceiro envolvido

A Polícia ainda investiga a participação de um terceiro envolvido no crime.
“É um indício que a gente tem e através das investigações vamos ter certeza ou não da participação do terceiro envolvido na prática criminosa. A filha reconheceu através de um álbum que apresentamos no hospital, que equipara a um reconhecimento na delegacia, conforme orientação do STJ, posteriormente quando tiver alta, vamos colher o depoimento na delegacia”, afirmou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.
O veículo da vítima foi abandonado pelos acusados um dia depois do crime, na terça-feira (31), no bairro Vale Encantado. A polícia encontrou o veículo através de denúncias anônimas.
Carro da vítima foi abandonado um dia depois do crime
Carro da vítima foi abandonado um dia depois do crime Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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