Reviravolta! Dono de carro à venda foi esfaqueado por menina em Vila Velha

Polícia Civil prendeu um dos suspeitos de participação da tentativa de latrocínio em Vila Velha Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Inicialmente, as informações indicavam que apenas uma pessoa estava envolvido no crime, mas conforme a Polícia Civil divulgou em coletiva realizada nesta quinta-feira (2), o jovem e a menor de idade foram se encontrar com a vítima.

De acordo com o titular da DFRV, o delegado Luiz Gustavo Ximenes, a adolescente ficou no banco de trás, enquanto o dono do carro no banco do carona e o outro acusado ao volante. Os apontados pelo crime pediram para dar uma volta com o carro e, em determinado momento, eles anunciaram o assalto. Foi quando a vítima reagiu.

A menor de idade e o dono do veículo entraram em uma luta corporal e ela desferiu golpes na barriga do motorista. Em seguida, eles empurraram o corpo dele para fora do carro e fugiram.

O delegado informou que está providenciando uma representação de um mandado de busca e apreensão para a menor, que ainda não foi apreendida.

Segundo o delegado Luiz Gustavo Ximenes, foram dois dias de trabalho contínuo até chegar aos suspeitos. As investigações começaram a partir do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP), que esteve primeiro no local e fez um levantamento da cena. Houve também informações através de denúncias anônimas e testemunhas que não quiseram se identificar.

Uma das testemunhas, segundo o delegado, revelou todos os fatos, conforme o suspeito de 21 anos contou após o crime. Questionado na delegacia, o jovem preferiu se manter em silêncio.

“A princípio a DEHPP compareceu no local depois do crime e fez um levantamento que conseguiu até o telefone de um dos envolvidos, através desse telefone, conseguimos chegar até o endereço de um dos suspeitos. DHPP iniciou as investigações e realizou os levantamentos, e depois a DFRV deu continuidade”, explicou Luiz Gustavo Ximenes.

Ainda segundo o delegado, o suspeito de 21 anos tem passagem por tráfico de drogas, mas atualmente estava trabalhando de carteira assinada em uma empresa de manutenção de ar-condicionado.

“Não há informações sobre o que eles fariam com o carro e, após a finalização das investigações, teremos os motivos do roubo, e porque fizeram isso com a vítima. Por enquanto só conseguimos finalizar a prisão de um dos envolvidos”, afirmou o delegado.

Polícia investiga se há terceiro envolvido

A Polícia ainda investiga a participação de um terceiro envolvido no crime.

“É um indício que a gente tem e através das investigações vamos ter certeza ou não da participação do terceiro envolvido na prática criminosa. A filha reconheceu através de um álbum que apresentamos no hospital, que equipara a um reconhecimento na delegacia, conforme orientação do STJ, posteriormente quando tiver alta, vamos colher o depoimento na delegacia”, afirmou o delegado Luiz Gustavo Ximenes.

O veículo da vítima foi abandonado pelos acusados um dia depois do crime, na terça-feira (31), no bairro Vale Encantado. A polícia encontrou o veículo através de denúncias anônimas.