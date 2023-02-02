Incêndio atinge casa e deixa moradora ferida em Mimoso do Sul

Um incêndio atingiu uma casa na manhã desta quinta-feira (2), no bairro Alto São Sebastião, em Mimoso do Sul, no Sul do Estado , e deixou a moradora da residência com ferimentos leves. Pelas imagens divulgadas pelos Bombeiros , é possível ver a destruição que as chamas causaram em um cômodo.

As chamas destruíram os objetos que estavam em um quarto da residência de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação \ 3BBM

Segundo as informações divulgadas pelo Terceiro Batalhão Bombeiro Militar (3º BBM), a ocorrência foi às 10h20. No local, a equipe acessou o segundo andar da residência, em que eram visíveis chamas intensas em um quarto.

Em seguida, o combate foi realizado. No entanto, segundo os militares, havia uma muita quantidade material sólido no cômodo, o que demandou bastante uso de água e esforço da equipe para adentrar o ambiente. O incêndio foi extinto e a equipe conseguiu impedir o progresso do fogo para os demais cômodos.

Ainda de acordo com os bombeiros, a moradora da casa sofreu ferimentos leves provenientes do incêndio. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao pronto-socorro com queimaduras de 1º grau.

A perícia foi acionada para determinar as causas e o local foi isolado. O prazo para a conclusão dos autos é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 20 dias. Logo, somente após a perícia será possível determinar a causa do incêndio.

Polícia Militar também esteve no local para realizar o isolamento da residência.