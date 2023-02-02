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Grávida de 8 meses

Homem é preso acusado de agredir companheira grávida em Vila Velha

O homem foi preso pela polícia após agredir a mulher na manhã dessa quarta-feira (1) no bairro Barramares, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2023 às 15:32

Publicado em 02 de Fevereiro de 2023 às 15:32

Uma mulher, de 34 anos, grávida de 8 meses, foi agredida pelo companheiro no início da manhã dessa quarta-feira (1°), no bairro Barramares, em Vila Velha. As agressões aconteceram após o acusado encontrar mensagens antigas no celular da vítima.
O homem foi preso e esteve na manhã desta quinta-feira (2), no Departamento Médico Legal, em Vitória. Em entrevista à TV Gazeta, o acusado Jakes de Oliveira Januário, de 33 anos, negou as agressões e afirmou que só estava tentando segurar a vítima.
De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar para pedir orientações sobre como pedir uma medida protetiva, pois queria se separar do companheiro, mas tinha medo. No local, os policiais não encontraram o homem.
Após o primeiro atendimento, a equipe foi para as ruas para patrulhamento na região. Depois algumas horas, foram novamente acionados, pois o companheiro da mulher teria voltado para a casa e estaria a agredindo. Chegando na residência, os policiais encontraram o homem bastante nervoso e a mulher com alguns ferimentos.
A mulher conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e disse que estava com o acusado há mais de 1 ano. Ela também afirmou que não é a primeira vez que o homem a agrediu.
De acordo com a vítima, em outras vezes, quando se irritava com ela, a colocava no veículo e dirigia em alta velocidade e que desde início do relacionamento era agressivo.
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

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