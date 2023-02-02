Homem é preso acusado de agredir companheira grávida em Vila Velha

Uma mulher, de 34 anos, grávida de 8 meses, foi agredida pelo companheiro no início da manhã dessa quarta-feira (1°), no bairro Barramares, em Vila Velha . As agressões aconteceram após o acusado encontrar mensagens antigas no celular da vítima.

TV Gazeta, o acusado Jakes de Oliveira Januário, de 33 anos, negou as agressões e afirmou que só estava tentando segurar a vítima. O homem foi preso e esteve na manhã desta quinta-feira (2), no Departamento Médico Legal, em Vitória . Em entrevista à, o acusado Jakes de Oliveira Januário, de 33 anos, negou as agressões e afirmou que só estava tentando segurar a vítima.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima acionou a Polícia Militar para pedir orientações sobre como pedir uma medida protetiva, pois queria se separar do companheiro, mas tinha medo. No local, os policiais não encontraram o homem.

Após o primeiro atendimento, a equipe foi para as ruas para patrulhamento na região. Depois algumas horas, foram novamente acionados, pois o companheiro da mulher teria voltado para a casa e estaria a agredindo. Chegando na residência, os policiais encontraram o homem bastante nervoso e a mulher com alguns ferimentos.

A mulher conversou com o repórter Diony Silva, da TV Gazeta, e disse que estava com o acusado há mais de 1 ano. Ela também afirmou que não é a primeira vez que o homem a agrediu.

De acordo com a vítima, em outras vezes, quando se irritava com ela, a colocava no veículo e dirigia em alta velocidade e que desde início do relacionamento era agressivo.