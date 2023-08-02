Réu passa por 1ª audiência um ano e meio após morte de contador em Cariacica

Alessandro Rodrigues Prates é um dos três envolvidos no crime, que aconteceu no dia 6 de fevereiro de 2022. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), que monitora o sistema prisional capixaba, ele está preso no Centro de Detenção Provisória (CDP) da Serra desde dezembro de 2022.

Um adolescente de 17 anos, que confessou ter participado do crime, foi apreendido dias depois. Ele é o suspeito de ter atirado no contador, que na época tinha 44 anos. Uma terceira pessoa também teve participação no crime: o motorista do carro em que estavam Alessandro e o adolescente, que não teve o nome divulgado. Não há informações sobre prisão do motorista.

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, assassinado em Cariacica Crédito: Reprodução | TV Gazeta

Segundo o advogado Alvimar Cardoso, que representa a família da vítima, apenas uma pessoa sentou no banco do réu na quarta (2). Segundo o advogado, o processo corre em segredo de Justiça.

"Vamos reforçar a acusação do Ministério Público do Espírito Santo, para que ele [Alessandro] siga preso e que o acusado possa pagar pelo crime que cometeu. Não podemos permitir que isso aconteça", afirmou o advogado.

Apesar da marcação da audiência de instrução, a condenação não foi publicada na quarta-feira (2), conforme previsto pelo advogada. A audiência de instrução é o início do julgamento e tem, entre outros objetivos, de apresentar as provas e dar espaço à defesa do acusado.

Segundo informações do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a defesa de Alessandro Rodrigues Prates chegou a pedir que o acusado fosse liberado da cadeia. O juiz, no entanto, não permitiu.

Rodrigo foi morto no meio da rua; relembre o caso

Rodrigo da Vitória, de 44 anos, foi cruelmente assassinado a tiros na tarde do dia 6 de fevereiro de 2022, na Rua Princesa Isabel, no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O homicídio ocorreu em uma tentativa de roubo ao carro da vítima, que deixou três filhos e a esposa.

Imagens do sistema de videomonitoramento obtidas pela TV Gazeta mostram como tudo aconteceu. Rodrigo, de camisa escura, aparece conversando com um conhecido na rua. Em seguida, um carro para perto deles e dois bandidos saem do banco de trás, já anunciando o assalto. Rodrigo ergue os braços e levanta a camisa. Um dos assaltantes pega a chave do carro dele. O outro bandido volta e tira o cordão do pescoço do outro homem. O registro é de pouco mais das cinco da tarde. No vídeo é possível ver ainda uma criança de 5 anos que brincava na calçada.

Alessandro Rodrigues Prates participou do crime em fevereiro de 2022 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Na sequência, o carro dos assaltantes começa a sair, enquanto um deles entra no carro de Rodrigo. Segundos depois, um outro veículo com uma criança na janela, aparece nas imagens. O assaltante que já estava no carro de Rodrigo sai. Nessa hora, Rodrigo parte para cima do criminoso.

O ângulo da gravação não mostra, mas segundo testemunhas, depois disso, Rodrigo foi baleado cinco vezes. O amigo dele volta para proteger a criança que tinha ficado sozinha. O assaltante, de camisa branca, foge. Depois, dá para ver Rodrigo correndo em direção a uma casa. Ele já estava baleado e caiu na calçada.

O que diz a Polícia Civil

Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o inquérito policial foi concluído e encaminhado ao Poder Judiciário. A polícia confirmou que Alessandro Rodrigues Prates, atualmente com 22 anos, foi detido no dia 15 de dezembro no ano passado.

Poucos dias após o crime, a Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (DFRV) apreendeu um adolescente de 17 anos. Ele foi autuado em flagrante por ato infracional análogo ao crime de latrocínio e encaminhado ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo (Ciase).

O que diz o MPES

Também procurado, o Ministério Público do Estado do Espírito Santo (MPES), por meio da Promotoria de Justiça Criminal de Cariacica, informou que ofereceu denúncia contra Alessandro Rodrigues Prates em janeiro de 2021 pelos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo, roubo seguido de morte (latrocínio) com o uso de arma de fogo e por corromper ou facilitar a corrupção de adolescente, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la. O MPES também representou em face do adolescente que participou dos fatos.

O que diz a defesa do acusado