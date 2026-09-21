Reconhecimento facial ajuda a prender suspeitos de crimes em ônibus na Grande Vitória

Dois homens foram presos após serem identificados com auxílio das câmeras de reconhecimento facial do transporte coletivo da Grande Vitória. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Um deles é investigado por uma tentativa de latrocínio em Vila Velha, enquanto o outro foi identificado como suspeito de um roubo de celular na Serra.
Segundo a Polícia Civil, imagens registradas durante os crimes foram analisadas pelo sistema de reconhecimento facial, o que permitiu chegar à identificação dos suspeitos. A partir dessas informações, o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) conseguiu localizar e prender os dois homens.
Um dos suspeitos, Ítalo Pereira da Silva, de 30 anos, foi preso na última quinta-feira (17), durante o cumprimento de um mandado de prisão em uma casa no bairro Jardim Tropical, na Serra. Nas imagens divulgadas pela polícia, ele aparece entrando em um coletivo, aproximando-se da vítima e iniciando uma conversa.
"O acusado já tinha cometido outros crimes parecidos e admitiu que estava sob o uso de drogas durante o roubo", afirmou Jordano Bruno, delegado-geral da PCES.
De acordo com a Polícia Civil, Ítalo pediu que a vítima desbloqueasse o celular e acessasse as próprias contas bancárias. Depois que o aparelho foi entregue, ele correu e fugiu do ônibus.
O outro suspeito é Alex Junior Rodrigues Ferreira, de 29 anos. Segundo a Polícia Civil, ele é investigado por uma tentativa de latrocínio ocorrida dentro de um ônibus da linha 516, em Vila Velha, em julho. A vítima, uma funcionária bancária de 20 anos, teve o celular roubado e foi atingida por duas facadas, uma no ombro e outra na axila. O homem fugiu, e a jovem precisou ser atendida em um hospital.
Alex foi preso em flagrante por outro crime no dia 4 de agosto. A Guarda Civil de Vila Velha foi acionada para verificar uma tentativa de roubo dentro de um coletivo, em Argolas, e deteve o suspeito. Na delegacia, ele foi identificado, por meio do sistema de reconhecimento facial, como suspeito de ser o autor da tentativa de latrocínio registrada em julho e permaneceu preso.
Segundo a PCES, os dois homens já tinham registros policiais anteriores. Ítalo somava três ocorrências, entre elas por crimes contra o patrimônio e violência doméstica. Ainda conforme a corporação, ele não reagiu ao cumprimento do mandado e confessou o roubo.
Alex, por sua vez, tinha outros quatro registros por roubo, todos envolvendo o uso de faca. Os dois permanecem presos.
*Este conteúdo foi produzido por Rafaela Gomes, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação da editora Débora Milke.