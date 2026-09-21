Reconhecimento facial ajuda a prender suspeitos de crimes em ônibus na Grande Vitória





Dois homens foram presos após serem identificados com auxílio das câmeras de reconhecimento facial do transporte coletivo da Grande Vitória. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (21) pela Polícia Civil do Espírito Santo (PCES). Um deles é investigado por uma tentativa de latrocínio em Vila Velha, enquanto o outro foi identificado como suspeito de um roubo de celular na Serra.





Segundo a Polícia Civil, imagens registradas durante os crimes foram analisadas pelo sistema de reconhecimento facial, o que permitiu chegar à identificação dos suspeitos. A partir dessas informações, o Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) conseguiu localizar e prender os dois homens.





Um dos suspeitos, Ítalo Pereira da Silva, de 30 anos, foi preso na última quinta-feira (17), durante o cumprimento de um mandado de prisão em uma casa no bairro Jardim Tropical, na Serra. Nas imagens divulgadas pela polícia, ele aparece entrando em um coletivo, aproximando-se da vítima e iniciando uma conversa.





"O acusado já tinha cometido outros crimes parecidos e admitiu que estava sob o uso de drogas durante o roubo", afirmou Jordano Bruno, delegado-geral da PCES.





De acordo com a Polícia Civil, Ítalo pediu que a vítima desbloqueasse o celular e acessasse as próprias contas bancárias. Depois que o aparelho foi entregue, ele correu e fugiu do ônibus.