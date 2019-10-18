Droga inédita no ES

Rave em Guarapari: polícia descarta morte, mas há jovens em estado grave

Duas pessoas estão na UTI, em estado gravíssimo. Uma terceira pessoa deve ter alta ainda na tarde desta sexta-feira (18)

Publicado em 18 de outubro de 2019 às 16:25 - Atualizado há 6 anos

Movimentação no Hospital Antônio Bezerra de Faria em Vila Velha Crédito: Isaac Ribeiro

Após informar pela manhã desta sexta-feira (18) que investigava a suposta morte de um jovem , que havia ingerido uma droga identificada como mescalina em uma rave em Guarapari, a Polícia Civil descartou o óbito e esclareceu, em coletiva nesta tarde, que na verdade duas pessoas se encontram em estado muito grave.

"As pessoas acreditaram que elas estavam mortas, mas apuramos que não há mortes. Elas foram descartadas. Não temos corpo, não tem confirmação. As pessoas disseram que tinham chegado jovens mortos, mas na verdade era uma situação muito grave", disse o delegado Fabrício Dutra .

Até o momento, a polícia confirmou que três jovens foram internados, um recebeu alta na tarde desta sexta-feira (18) e os outros dois estão em estado muito grave. O Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), responsável pela investigação, acredita que outros jovens também passaram mal após ingerir a substância. "Sabemos que houve alguns atendimentos no UPA de Guarapari após a festa, mas não conseguimos quantificar por enquanto. Estamos fazendo o levantamento e tentando identificar essas pessoas, para saber ao certo quantas delas foram afetas pelos efeitos da droga", disse o delegado geral da Polícia Civil José Arruda.

SUBSTÂNCIA À BASE DE GEL

"A informação inicial é que foi uma substância à base de gel. Se trata de uma droga de origem mexicana. Vamos trabalhar agora, toda equipe já está mobilizada. O mais importante agora é saber o estado de todas essas pessoas. É uma droga muito forte, muito poderosa, e agora acompanhar o desenrolar das investigações, para que a gente possa em curto prazo realizar todo procedimento necessário", disse Dutra na manhã desta sexta-feira.

"O RIM DELE PAROU NA HORA QUE USOU", DIZ MÃE DE UNIVERSITÁRIO

A mãe de um dos jovens intoxicados após uso de drogas em uma rave em Guarapari no último fim de semana, conversou com a reportagem de A Gazeta no Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (18). O filho dela, um universitário de 24 anos, está em estado grave na UTI na unidade de saúde. Leia entrevista na íntegra.

Mãe do universitário de 24 anos é massoterapeuta Crédito: Reprodução

FESTA ERA AUTORIZADA PELA PREFEITURA

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, a Prefeitura de Guarapari informou que três jovens deram entrada na UPA da cidade em estado grave e posteriormente foram transferidos para hospitais de Vitória. A administração comunicou desconhecer o estado atual de saúde dos envolvidos por que os mesmos não estão mais na unidade do município.

Sobre a legalidade da festa, a Prefeitura comunicou que a mesma estava autorizada e cumpriu todas as exigências legais estabelecidas nas leis 071/2014 e 089/2016, não havendo impedimento para deliberação da licença para realização da rave. Compete à prefeitura, diz a nota, a fiscalização de postura, trânsito, vigilância sanitária, ambiental e fazendária (recolhimento de impostos).

"Questionamentos referente ao controle, fiscalização e demais ações para coibir a utilização de drogas, seja em eventos ou em demais locais, são de responsabilidade das polícias Civil e Militar", finalizou a Prefeitura.

O QUE DIZ A EMPRESA ORGANIZADORA

Viemos por meio desta comunicar que a produção do Evento Ecologic fez um levantamento com nossa equipe médica contratada e que, no evento, foram feitas 3 remoções e que essas pessoas foram atendidas pela equipe responsável e encaminhadas para o hospital. O evento é legalizado, conta com todos os alvarás solicitados, equipe de segurança com revista minuciosa e com equipe de socorro treinada completa com socorristas, salva-vidas e médico de plantão. A informação de 11 pessoas internadas não chegou até nosso conhecimento. Para nós, é algo novo e até então, uma inverdade, pois esse número não foi removido por nossa equipe médica. Temos informações de familiares e amigos que essas 3 pessoas estão vivas e melhorando a cada dia. Demos todo suporte possível dentro do evento e sempre fazemos o possível pelo nosso público.

